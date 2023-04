Manfredonia, rifacimento strade: le precisazioni dell’Assessore Trigiani

– La ๐—ฅ๐—ฒ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฃ๐˜‚๐—ด๐—น๐—ถ๐—ฎ ha stanziato un fondo di ๐Ÿญ๐Ÿฌ๐Ÿฌ ๐—บ๐—ถ๐—น๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฒ๐˜‚๐—ฟ๐—ผ per il programma โ€œ๐—ฆ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฎ๐—ซ๐—ฆ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฎโ€, ripartendo la somma per ๐˜๐˜‚๐˜๐˜๐—ถ ๐—ถ ๐—–๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ถ ๐—ฝ๐˜‚๐—ด๐—น๐—ถ๐—ฒ๐˜€๐—ถ in misura proporzionale alla popolazione residente e all’estensione del territorio espressa in Kmq. Fondi erogati a fronte della presentazione di proposte progettuali;