FOGGIA, 14/04/2023 – Ha assaltato un bar con un coltello , ma ha rischiato di essere linciato dai cittadini subito dopo .

È successo giovedì sera a Casalvecchio di Puglia, uno dei piccoli comuni dei Monti Dauni nel Foggiano dove i residenti avevano già denunciato l’escalation di furti e rapine. L’autore, un ragazzo di 17 anni di San Severo, si è introdotto in un bar e ha costretto la cassiera a consegnare il contenuto della cassa (circa 100 euro) sotto la minaccia di un coltello.

Subito dopo il reato, però, il ragazzo è stato inseguito dal proprietario del bar e da altri cittadini, che sono riusciti a fermarlo. Poco dopo sono arrivati i carabinieri che hanno preso in consegna il minorenne, in preda alla rabbia dei cittadini, stufi dei furti e delle rapine in città Il diciassettenne è stato posto in stato di fermo. Inoltre, gli inquirenti starebbero seguendo le tracce di altri due giovani di San Severo, complici della rapina, fuggiti a bordo di un veicolo abbandonato nelle campagne della zona, che è stato identificato come un mezzo rubato. Lo riporta il Corriere – Foggia.