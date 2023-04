Petrolchimico di Manfredonia, Eni Rewind: “Una bonifica complessa”

L’iter di bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Manfredonia è iniziato con il Piano di caratterizzazione del suolo e del sottosuolo, autorizzato nel 2000. Tutti gli interventi di demolizione degli impianti, rimozione e smaltimento dei rifiuti nelle discariche e bonifica dei nuclei di terreno contaminato sono stati avviati in regime di messa in sicurezza di emergenza o autorizzati con decreto ministeriale. Per l’area Ex Enel e per l’isola 12, il ministero dell’Ambiente ha autorizzato le attività di bonifica rispettivamente nel 2008 e nel 2019.

L’iter relativo ai progetti di bonifica dei suoli per le isole 9, 14, 16 e 17 si è concluso nel 2019 con l’approvazione da parte del ministero dell’Ambiente. La proposta progettuale per isola 5 è stata invece autorizzata nel 2020, mentre isola 15 è stata definita non contaminata con decreto ministeriale nel dicembre 2021. Il Progetto per la messa in sicurezza di emergenza e la bonifica della falda è stato autorizzato con decreto interministeriale nel 2003 e la sua variante nel 2019.