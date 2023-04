Si parte. Presidio permanente Flai Cgil sulla pista di Borgo Mezzanone

Il presidio vede impegnati, volontari e funzionari del sindacato, e metterà in stretta connessione la sede della Cgil di Borgo Mezzanone, all’ interno del presidio sarà prevista tutela sindacale individuale e collettiva nonché assistenza legale, saranno attivati corsi di italiano in collaborazione con docenti iscritti alla Flc e anche corsi di aiuto per il conseguimento della patente di guida sostenuti da volontari.