Sindacato USB: “Postazione 118 di Roseto in condizioni indegne”

Roseto Valfortore (Fg), 14 aprile 2023 – Si riporta di seguito la comunicazione dell’Esecutivo USB Foggia, Mangia Santo, relativa alle condizioni ‘indegne’ della postazione 118 di Roseto Valfortore (Fg):

Sin dalla sua nascita la postazione 118 di Roseto Valfortore ha sempre avuto problemi di inadeguatezza strutturale alle funzioni della stessa con gravi ripercussioni sulla qualità della vita del personale all’interno della postazione.

La struttura è, infatti, una immensa camerata senza pareti divisorie (se non ambienti separati da lenzuola) e senzai minimi standard di sicurezza per impianti elettrici e di riscaldamento senza contare dei servizi igienici inadeguati, della privacy inesistente e una cattiva conservazione delle bombole di 02 depositate a fianco ai lettini.

Tutti siamo a conoscenza che il lavoro del personale del 118 è un lavoro di attesa e che, spesso, parte del turno è passato in una postazione e se questa non è confortevole (non si sta chiedendo una struttura a 5 stelle) e idonea all’accoglimento del personale vorremmo capire se quanti in indirizzo potrebbero avere i loro uffici in quelle condizioni.

Abbiamo avuto certezza che, da mesi, una delibera specifica che dia inizi ai lavori per l’adeguamento della postazione 118 di Roseto è ferma (bloccata?) negli uffici dell’Area Tecnica della ASLFG, e, sinceramente, non ne riusciamo a capire il motivo; vorremmo capire seè una questione di risorse oppure non si riesce ad individuare a chi assegnare i lavori.

Vorremmo mettere a conoscenza, quanti in indirizzo, che la ASLFG ha creato una società in house (Sanitaservice) al cui interno vi sono servizi, anche, di manutenzione ordinaria nei quali servizi sono presenti tutte le specificità in ordine a qualsiasi problema di manutenzione (elettrica, edile ecc) e, fosse vera la seconda ipotesi, (individuare a chi assegnare i lavori) il problema è risolto.

Non possiamo credere che anche per queste tipologie di servizi si scelga l’affidamento diretto a qualche impresa esterna (cosa che sta succedendo) con un grave danno economico alle casse della ASL (e dei Cittadini) e renderebbe inutile un servizio gestito da Sanitaservice che, comunque, ha fatto risparmiare centinaia di migliaia di euro alla stessa ASL.

In attesa di riscontro immediato alla presente, si saluta.

Ci auguriamo che quanti in indirizzo prendano a cuore, immediatamente, la situazione della postazione di Roseto e diano inizio a quei lavori attesi anni. Ove ciò non fosse, la scrivente si attiverà in tutte le sedi a tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori della postazione di Roseto.

Esecutivo USB Foggia

Mangia Santo