Zona in via Sprecacenere a Foggia è piena di rifiuti, il Comune recinta

www.statoquotidiano.it, 14 aprile 2023. La strada che conduce al centro di raccolta comunale in via Sprecacenere a Foggia è costellata di rifiuti gettati lungo il percorso, nei campi attigui. Questo è il paradosso cui assiste chi si reca nell’area di Foggia da poco inaugurata. Non è sfuggito questo elemento eclatante né ai cittadini né agli AttiVisti Foggiani che però hanno subito segnalato l’atavica questione.

“Giorni fa avevamo chiesto al Comune di Foggia di bonificare la zona antistante il Centro Comunale di Raccolta e di installare una fototrappola per colpire duramente chi continuasse a sversare impunemente in questi luoghi”.

Sul fronte ci sono delle novità: “Ad oggi il comune si è limitato a recintare il lato ove erano presenti i rifiuti con paletti, filo di ferro e il tutto accompagnato da una retina arancione per la delimitazione dei lavori in corso.

Speriamo che non sia la solita “pezza a colori” su una situazione a dir poco scandalosa di una zona mai valorizzata e lasciata divenire una discarica a cielo aperto”.

Hanno inviato una pec al Comune per la questione fototrappole e attendono risposte: “Speriamo e chiediamo che la zona venga bonificata il più presto possibile evitando che questa retina diventi una sorta di tutela alla “natura morta” dei rifiuti e degli inerti”.