A Carovigno, ieri sera (sabato 13 aprile), un grave incidente è stato evitato per un soffio sulla strada statale 379, tra Brindisi e Bari. Un veicolo viaggiava in direzione opposta al traffico e ha causato un violento impatto frontale con un’altra macchina che procedeva regolarmente. Successivamente, ha tamponato un’auto con roulotte. L’incidente è avvenuto sulla carreggiata nord, vicino all’uscita per Pantanagianni, a Carovigno.

Secondo le prime informazioni, il responsabile dell’incidente sarebbe un giovane di 20 anni alla guida di una Fiat Grande Punto che si trovava sulla corsia opposta. Lo scontro è stato molto violento con una Lancia Ypsilon, seguito da un contatto minore con la terza vettura coinvolta.

Tutti e tre i conducenti hanno riportato ferite, ma fortunatamente nessuno sembra essere in pericolo di vita. Il conducente della Lancia è rimasto gravemente ferito e intrappolato tra le lamiere dell’auto, ma è stato liberato dai vigili del fuoco di Brindisi e trasportato dai soccorritori del 118 in ospedale insieme agli altri due conducenti.

La gestione della situazione è stata affidata alla polizia, che ha eseguito i rilievi del caso, supportata anche dalla Polizia stradale per la regolazione del traffico. I conducenti sono stati sottoposti a test per verificare la presenza di alcool o droghe nel loro organismo, ma i risultati non sono ancora stati resi noti.

È interessante notare che solo pochi giorni fa, sempre sulla stessa strada statale 379, si è verificata una situazione simile. In quel caso, per fortuna, un automobilista ha avuto i riflessi pronti e ha evitato l’incidente facendo segnalare la presenza di un’auto che procedeva in direzione opposta. Grazie a questa tempestiva azione, l’anziana conducente che viaggiava contromano ha potuto correggere il percorso senza conseguenze gravi. Lo riporta Brindisireport.it.