Confronto nel centrosinistra su terzo nome per Bari, è Colaianni - PH ANSA

Per la scelta del candidato sindaco di Bari il centrosinistra potrebbe essere vicino a una svolta, ovvero il nome dell’ex parlamentare Nicola Colaianni, 78 anni.

Proposto da Nichi Vendola al Pd che sostiene Vito Leccese, e alla Convenzione che sostiene Michele Laforgia, Colaianni potrebbe mettere d’accordo le due aree, tenendole unite.

Si tratta dell’ultimo tentativo per non presentarsi divisi alle comunali di giugno a Bari.

“Sono stato contattato da Nichi Vendola per una ipotetica candidatura unitaria nel centrosinistra – dice Colaianni – e abbiamo valutato questa possibilità.

Lo riporta l’Ansa.