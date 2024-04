L’abbazia di Santa Maria di Pulsano tra passato e presente (Parte Prima). A cura di Michele Tranasi

Gli eremi

Gli eremi sono costituiti da semplici grotte o da anfratti sistemati alla meglio. Agli eremi, in numero di 24, e al costume di vita austero e frugale dei loro saltuari frequentatori negli ultimi anni sono state dedicate appassionate discussioni, e sarebbe vano qui cercare di dirne di più. Una cosa però va detta: questo numero comprende gli eremitaggi che si ritiene orbitassero nella sfera d’influenza della vecchia abbazia, essendo tutto il territorio di Monte Sant’Angelo pieno zeppo di grotte e di anfratti (ce ne sono di ogni tipo e per tutti i gusti), dove fino a non molti decenni fa una massa miserabile esposta alla fame e alle torture dell’indigenza trascorreva una parte importante della propria esistenza, soprattutto nei periodi dei lavori agricoli più intensi (semine e raccolti). E lo faceva per necessità, in mancanza d’altro, non certo per moda o per scelta. D’altra parte, se ci sono le grotte è perché qualcuno le ha scavate – anche nella roccia più dura –, evidentemente perché si trovava in una condizione di bisogno. Le cavità naturali sono un’eccezione che non muta la situazione generale.

Le testimonianze che seguono danno l’idea dell’utilità di questi ricoveri di fortuna, tetri e affollati.

La prima è del 3 febbraio 1858 ed è tratta da una missiva inviata all’intendente di Capitanata dal consigliere d’Intendenza Giuseppe Della Rocca, che si trovava a Monte Sant’Angelo per censire le occupazioni del demanio comunale: “Vedere su di balze aride e paurosi declivi levati rusticani abituri di grette pietre e di paglia, e quivi ricoverarsi la villica famigliola studiosa di condurre su le sinuosità delle rocce tanto di terreno vegetabile che possa far germogliare un pugno di grano, o parar con macerie una scacchiera di terreno perché non la spogli l’alluvione e infine nutrirsi di un vieto pane nei montani rigori delle intemperie, con ben altri intendimenti che di colpevoli occupatori, ti vien dato di guardar una misera gente, da speciali eccezioni in fuori, che non trovando in paese un tetto che la ricetti, o un mezzo qualsiasi di sussistenza, irrompe in licenza spinta da irrefrenato bisogno”.

La seconda è costituita dalla parte centrale della delibera del 1° maggio 1891: «La contrada Macchia è un’aperta campagna, ove non vi sono che poche grottaglie, alcune case rurali e dei casini di villeggiatura…» (e dire che all’epoca lì viveva un migliaio di persone, regolarmente censito).

La terza testimonianza è rappresentata dallo stralcio di un reportage del 1937, riguardante Monte Barone (un territorio di un migliaio di ettari), in quel di Mattinata, allora facente parte del Comune di Monte Sant’Angelo: “I contadini usurpatori rappresentavano una popolazione di circa 1000 abitanti: di questi oltre 300 vivono sul posto, in caverne o in capanne, costituite da muro a secco rivestito di frasche e di paglia, raramente coperte di tegole. Essi vivono per molti chilometri lontano da Mattinata e da Viesti, senza medico, senza levatrice, senza una strada che congiunga i loro fondi alla via nazionale, senza chiesa, senza cimitero. Solo da qualche anno funziona una scuola rurale” (riportato in Folclore Garganico di Giovanni Tancredi).

Le contrade più sopra citate non erano casi isolati. Molte altre presentavano quelle caratteristiche, con gente che viveva in grotte e capanne, la cui sola vista doveva raggelare il cuore dei passanti: al Censimento del 1911 le contrade abitate erano ben 14. In alcune di esse era in funzione una scuola, come nella frazione Montagna (ab. 400 circa), dove nel 1895 fu aperta una scuola rurale consortile tra i Comuni di Monte Sant’Angelo, Manfredonia e San Giovanni Rotondo, oppure come a Piano Canale. (Non è un caso che nella nostra prima pubblicazione Dalla Proprietà Comune alla Proprietà Privata, Leone Editrice, Foggia, 1994, delle due foto riportate una riguardava proprio una grotta – era fornita di uscio e di comignolo – l’altra, quella di copertina, un angolo della località San Vincenzo, con tanti muri a secco in mezzo ai quali s’intravvedeva, manco a farla apposta, un altro comignolo, come a sottolineare che le grotte e le “maciére” sono la nota dominante del nostro territorio).

Tutti questi ricoveri hanno una storia comune, fatta, come già si è detto, di sofferenza umana, che non è meno significativa delle tante storie che si raccontano sui frequentatori dei decantati eremi (sono stati quattro gatti: le notizie dei cronisti e altre fonti contemporanee non permettono di determinare in cifre, anche approssimative, l’entità del fenomeno) e non è detto che i sentimenti che si raccordano alle vicende degli eremi siano più nobili di quelli che suscita la normalità della vita quotidiana contadina appena descritta, che, questa, sì, meriterebbe di essere indagata. E non sarà certo qualche segno particolare o qualche simbolo di culto sulle pareti oppure qualche altarino, apparsi tra l’altro all’improvviso, in epoca recente, a fare la differenza. E qui va ricordato che le grotte trovavano larga diffusione anche nel centro abitato (c’è un quartiere che prende il nome da esse): qui, ancora nel 1951, ne furono censite ben 395, tutte regolarmente abitate da gente (1.200 abitanti all’incirca, se si considera che nel 1958 la composizione media del nucleo familiare a Monte Sant’Angelo, ricavabile dall’Elenco dei Poveri, era di 2,9 unità) che viveva in un degrado estremo, ai limiti della sopravvivenza. E poi vi erano tutte le altre abitazioni improprie, che il giornale La Voce di Bari, in una inchiesta del 1947, chiamerà «buche case», mentre lo scrittore Tommaso Fiore, qualche anno dopo, localacci, tuguri o catapecchie.

Questo per dire che il tradizionale argomento per cui le grotte-eremitaggio di Pulsano vanno a tutti i costi salvaguardate casca poco a proposito, visto che nella nostra zona di testimonianze di pari dignità ce ne sono a iosa. Per non parlare, poi, dei beni architettonici e culturali di grande suggestione che necessitano di interventi. Vengono in mente il sito archeologico in località San Vincenzo e la striscia di territorio che da Poggio del Sole va a Pulsano (in una recente pubblicazione, Le Amministrazioni comunali di Monte Sant’Angelo 1943-2012, Giacomo Stuppiello suggeriva di istituire su quella zona un parco storico-culturale, per la presenza di testimonianze preistoriche e di pagliai a forma conica che ricordano vagamente i trulli). E poi ci sono il centro storico e le zone ambientali, che restano in attesa di una riqualificazione e rivitalizzazione che non arrivano mai. Davvero non si comprende l’atteggiamento di coloro che versano lacrime sullo stato di incuria in cui sarebbero lasciati i romitori di Pulsano, continuando a trasmettere monotonamente una narrazione costituita più spesso di fantasie e di richiami a sensazione che di nude realtà. È ora di smetterla di veicolare messaggi che non stanno né in cielo né in terra, messaggi che stanno fuori della realtà. Per dirla tutta, ci rattrista vedere dei giovani (dai quali fin da questo momento invochiamo clemenza per quel che stiamo per scrivere) che non hanno niente di meglio da fare che discettare con tono lamentoso intorno agli eremi di Pulsano. La loro battaglia li fa apparire oggettivamente come una retroguardia.

Per completezza di informazione, va detto che per gli eremi di Pulsano qualcosa si è mosso negli ultimi anni: ci riferiamo al progetto “Parco Culturale Ecclesiale Esperienza di Bellezza agli Eremi di Pulsano”, presentato dall’Associazione “Pro Valloni Garganici” e avallato dall’arcivescovo di Manfredonia, che ha rilasciato il relativo nullaosta il 15 maggio 2016. Il progetto si propone di restaurare gli eremi e valorizzare la zona circostante. Staremo a vedere.

Va altresì ricordata la richiesta avanzata il 31 gennaio 2020 dal Comune di Monte Sant’Angelo alla Soprintendenza Archeologica di Bari per apporre il vincolo architettonico sulla zona su cui insistono gli eremi (difficile da ottenere, visto che si tratta di una proprietà privata).

Per quanto riguarda le altre zone più sopra menzionate, manca una ricognizione, sia pure sommaria. Possiamo star certi che a nessuna autorità, civile o religiosa, verrà mai in mente di intraprenderla.