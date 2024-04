L’abbazia di Santa Maria di Pulsano tra passato e presente (Parte Prima), di Michele Tranasi

Il periodo pulsanese

L’abbazia di Santa Maria di Pulsano è stata nei secoli passati uno degli enti ecclesiastici più ricchi tra quelli ospitati nel Comune di Monte Sant’Angelo. I corpi di fabbrica erano contenuti, ma disponeva di una notevole quantità di beni, terre in primo luogo, e godeva di una cospicua rendita. Il che significa che l’abbazia era un luogo dove si svolgeva un’attività economica e commerciale con grandi numeri. È questo l’assunto che cercheremo di dimostrare nella prima parte della presente indagine.

La seconda si occuperà del contenzioso civile seguito all’occupazione d’urgenza del complesso monastico disposta dal Comune di Monte Sant’Angelo nel luglio del 1998, per poter effettuare i lavori di consolidamento statico e sistemazione dello stesso.

Nella sua storia pluricentenaria l’abbazia di Pulsano ha conosciuto alti e bassi, ascese e momenti di crisi. Un periodo di grande floridezza fu certamente quello pulsanese, che va dal 1129, anno della fondazione dell’ordine, al 1426, anno in cui si colloca l’estinzione dello stesso. Già nella seconda metà del XII secolo il monastero arrivò ad avere alle sue dipendenze una quarantina di monasteri, in Puglia e nell’Italia centro-settentrionale. Di pari passo aumentò anche il suo patrimonio fondiario. Ne sono la testimonianza diretta i lasciti che si susseguono proprio in quell’arco di tempo, la testimonianza indiretta le iscrizioni raffiguranti il “Brachium Fogiae” (il “braccio di Foggia”), un’unità di misura pari a cm 77, e il “Sesquipedalis” (il “sesquipedale”), la relativa sottomisura pari a un piede e mezzo, cioè cm 33, nitidamente visibili all’ingresso dell’abbazia. Proprio la presenza di queste misure, in uso in Capitanata nel Basso Medioevo, è la prova evidente che i monaci che l’officiavano fossero occupati in modo continuo e pressante nella gestione di un’attività imprenditoriale molto intensa, e in possesso di uno spiccato senso degli affari.

Nati come luoghi di pietà, di pubblica assistenza, gli enti ecclesiastici (chiese, cappelle, abbazie, monasteri, curie vescovili, ecc.), mossi da motivi materiali e da passioni private, si erano ben presto trasformati in aziende agricole, e più propriamente in grosse aziende agricole, ed esattori d’imposte, con alle spalle considerevoli rendite. A queste si aggiungevano molti altri proventi derivanti da prestazioni esclusive legate all’esercizio del culto.

Quanto su esposto contraddice l’opinione, che circola negli scritti degli studiosi locali, ma non di essi soltanto, di una comunità monastica, quella pulsanese, che non dà peso alla vita attiva ed è tutta dedita al raccoglimento e alla contemplazione. Nessuno naturalmente contesta che nel corso dei tre secoli ci siano stati di quelli che esaltarono questi ideali, praticando esercizi spirituali e vivendo una vita di penitenza, di preghiera e di solitudine, in alcuni periodi dell’anno liturgico (pensiamo alla quaresima), in uno dei tanti romitori silenziosi che circondano il monastero; e nessuno contesta nemmeno che i reggitori di questo abbiano mantenuto con i monaci itineranti che frequentavano gli eremi della zona dei rapporti improntati a reciprocità (non è un caso che molti di questi dipendevano dal monastero). Ma da qui a far passare l’idea che l’eremitismo fosse la forma più autentica e caratterizzante della comunità pulsanese corre una certa distanza.

La fuga mundi, detta altrimenti il contemptus mundi, il disprezzo del mondo e, in primo luogo, della ricchezza e degli agi – , in nessun momento della sua storia sono stati nel codice genetico della comunità insediata a Monte Sant’Angelo. E poi, gli eremiti, che generalmente conducono vita individuale, sono dei franchi tiratori del cristianesimo, atteggiamento mentale distante anni luce dai previdenti incettatori di terre di Santa Maria di Pulsano.

Ora, passare sotto silenzio le attività economiche di Pulsano è un modo di distorcere la realtà, di falsificare la storia, perché in questo modo si occulta la natura stessa del monastero. È ora di prendere atto che, al di la degli stereotipi, lì operava un apparato materiale che aveva nel perseguimento della rendita fondiaria la sua ragion d’essere. Tutto il resto era secondario.

Dopo l’estinzione dell’ordine pulsanese i monaci superstiti ripudiarono la disciplina di San Giovanni abate, fondatore di quella Congregazione, perché molto rigida, e sposarono la regola benedettina.

Dopo di che l’abbazia fu assegnata in commenda ad un cardinale, che da Roma ne amministrava i beni e le rendite, in una parola fu commissariata (sorte, questa, che toccò nello stesso periodo ad altre abbazie, quali Calena e Monte Sacro), vale a dire fu sottratta al controllo della Diocesi sipontina. Decadde poi rapidamente.

Gli ultimi tre secoli di vita di Pulsano vedono l’avvicendarsi di diversi ordini all’interno del complesso monastico: prima i monaci cistercensi, a cui succedono i frati francescani e domenicani, e poi ancora, a partire dalla metà del XVIII secolo, i monaci celestini. Per il resto le notizie “tramandateci dai soliti infedeli storici nostri del Seicento” (il virgolettato è di Ciro Angelillis) sono confuse. Sappiamo con certezza di un terremoto che, nel 1646, causò delle gravi lesioni alle fabbriche, riducendole in parte ad un cumulo di macerie. (continua)