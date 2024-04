Pari e patta al Miramare, dove il Manfredonia non riesce ad andare oltre lo 0-0 con il Rotonda, team quadrato e aggressivo su ogni pallone, anch’esso impegnato nella corsa alla salvezza diretta.

Cinque, privo di Carbonaro, ritrova Balba dopo 1 mese ma soprattutto Konate e Fissore al centro della difesa, Forte scivola sulla fascia.

Al 3’ occasione biancoceleste: Calemme si inserisce da sinistra, palla forte e tesa per Babaj che la schiaccia di testa ma di poco alta sulla traversa. Un buon segnale che però è vanificato da un primo tempo battagliero e poco spettacolare, caratterizzato dal gran caldo e dalla tensione, normale a tre giornate dal termine della regular season.

Il Rotonda difende bene e non bada a fronzoli, non consentendo ai padroni di casa di arrivare al tiro tant’è che la seconda opportunità di gol per il Donia arriva solo al 44’: Calemme si mette in proprio e scaglia un gran tiro centrale, miracolo di Sakho che devia sopra la traversa

La ripresa è in salita per il Manfredonia, che dopo 3’ perde Giacobbe, espulso per doppia ammonizione. Una perdita importante per i biancocelesti, che però non si scompongono e dopo pochi minuti tornano in parità numerica per l’espulsione di Cajazzo del Rotonda, anch’egli per doppio giallo.

La tensione sale, così come la stanchezza in campo e l’unico squillo arriva al 33’ con la punizione di Achik, troppo centrale. Il Rotonda non è mai pericoloso, si vuol tenere stretto il punto e l’ultima occasione per i sipontini arriva al 39’ con Hernaiz, che ci prova al volo trovando però attento Sakho.

𝐈𝐥 𝐓𝐚𝐛𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐨

𝐌𝐚𝐧𝐟𝐫𝐞𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚 – 𝐑𝐨𝐭𝐨𝐧𝐝𝐚 𝟎-𝟎

𝐌𝐀𝐍𝐅𝐑𝐄𝐃𝐎𝐍𝐈𝐀 𝐂𝐀𝐋𝐂𝐈𝐎: Paduano (31’st Achik); Forte (20’st Amabile), Konate, Fissore, De Luca; Balba (20’st De Vito), Giacobbe, Hernaiz (46’st Cicerelli); Babaj (31’st Borrelli), Orlando, Calemme. 𝐀 𝐝𝐢𝐬𝐩. Prencipe, Esposito, Viti, Spina. 𝐀𝐥𝐥. Francesco Cinque

𝐑𝐎𝐓𝐎𝐍𝐃𝐀 𝐂𝐀𝐋𝐂𝐈𝐎: Sakho; Bran (23’st Alari), Marchetti, Callegari, Fusco; Timmoneri, Brunet, Cardore (37’st Mirante); Cajazzo, Fernandez Cipolla (23’st Ankovic), Barile (23’st Bamba). 𝐀 𝐝𝐢𝐬𝐩. Nije, Sollini, Dridi, Attye, Marino. 𝐀𝐥𝐥. Giuseppe Pagana

𝐀𝐑𝐁𝐈𝐓𝐑𝐎: Lorenzo Garbo di Monza (Casale di Formia-Guidi di Termoli)

𝐀𝐌𝐌𝐎𝐍𝐈𝐓𝐈: Giacobbe, Hernaiz, Amabile (M); Cajazzo, Brunet, Cardore, Mirante (R)

𝐄𝐒𝐏𝐔𝐋𝐒𝐈: Al 2’st Giacobbe (M) per doppia ammonizione, al 9’st Cajazzo (R) per doppia ammonizione

𝐀𝐍𝐆𝐎𝐋𝐈: 2-2

𝐑𝐄𝐂𝐔𝐏𝐄𝐑𝐎: 2’pt, 5’ + 1’st

