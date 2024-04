Pietro Tomaiuolo a settembre prossimo compie 92 anni. E' lui lo chef più anziano d'Italia

di Monica Sales

Monte Sant’Angelo (Fg). Conquista tutti con la sua simpatia e l’altruismo, riesce a fare amicizia in pochi secondi. “qui si mangia e non si paga” il suo motto. Poi aggiunge se rimani insoddisfatto. Cosa impossibile, pasta fresca fatta in casa come il sugo, carne del posto degli allevamenti anche questa di prima categoria. Poi la frutta del posto.

L’acqua minerale quella viene da fuori, ma il vino paesano dolce che ti lascia il sapore fruttato e la voglia di ritornare in questo posto. Lo abbiamo incontrato in uno dei suo locali “La Caravella” che serve ai tavoli e si muove in cucina.

Lo chef più anziano d’Italia e anche probabilmente del mondo è italiano. Si chiama Pietro Tomaiuolo e vive da oltre mezzo secolo sul Gargano dove è nato, per poi emigrare all’estero e ritornare nella sua patria natale.

Da bambino già lavorava e afferma di non smettere mai. La mattina si alza prestissimo, perchè il giorno ha l’oro in bocca. Ai giovani lancia il messaggio di svegliarsi, di non stare mai con le mani in mano, di darsi da fare perchè la vita è bella e va vissuta ogni attimo, bisogna in qualche modo partecipare e non essere passivi, non subire la vita ma farla giorno per giorno. A questo giovanotto sempre verde vanno gli auguri di poter sempre stare in attività fino al suo ultimo secondo, accogliedo nella sua cucina i pellegrini che giungono da San Michele da tutto il mondo.