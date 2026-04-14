Nuova vita per il Centro sociale polivalente per anziani “Nicola Palmisano” di Foggia. Con una determinazione dirigenziale, il Comune ha disposto la revoca della precedente autorizzazione al funzionamento risalente al 2015, sostituendola con un nuovo provvedimento aggiornato alla situazione attuale della struttura e della gestione.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle politiche di welfare locale e risponde all’esigenza di riallineare gli atti amministrativi alle modifiche intervenute negli anni, sia sul piano organizzativo sia su quello strutturale. Dopo un periodo di inattività, aggravato dall’emergenza Covid e da episodi di vandalismo, l’immobile è stato infatti oggetto di lavori di manutenzione straordinaria che ne hanno ripristinato piena funzionalità e sicurezza.

Elemento centrale del provvedimento è la ridefinizione del modello gestionale. Il servizio, di titolarità comunale, sarà gestito dal Consorzio OPUS, individuato attraverso un percorso di co-progettazione con il terzo settore. Una scelta che punta a valorizzare competenze esterne e a garantire una maggiore qualità dei servizi offerti alla popolazione anziana.

Il centro, situato in via Pestalozzi, potrà accogliere fino a 40 anziani autosufficienti e offrirà attività ricreative, sociali e di animazione, con l’obiettivo di contrastare isolamento ed emarginazione.

L’autorizzazione è stata rilasciata dopo le verifiche tecniche e sanitarie previste dalla normativa regionale, che hanno accertato il rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali. Il provvedimento stabilisce inoltre obblighi stringenti per il gestore, tra cui la verifica annuale dei requisiti e la comunicazione di eventuali variazioni.

A cura di Giovanna Tambo.