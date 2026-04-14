Il Comune di Manfredonia ha affidato un incarico legale esterno per la difesa dell’Ente in un giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato, impegnando una spesa complessiva pari a 4.907,33 euro. Il provvedimento, adottato dal Settore Avvocatura, dà seguito alla deliberazione della Giunta comunale del 24 marzo scorso, con cui l’amministrazione ha deciso di costituirsi nel contenzioso promosso dalla società Cellnex Italia S.p.A. contro un’ordinanza del Tar Lazio.

A rappresentare il Comune sarà l’avvocato Ermelinda Pastore, con studio a Bari, individuata sulla base di un preventivo redatto secondo i minimi dei parametri forensi stabiliti dal decreto ministeriale 55/2014.

Nel dettaglio, la spesa comprende le diverse fasi del giudizio – studio della controversia, fase introduttiva e decisionale – oltre alle spese generali, agli oneri previdenziali e ai costi di trasferta documentati. L’importo complessivo è stato imputato al capitolo di bilancio relativo a “spese per liti, arbitraggi e incarichi esterni”.

L’Ente ha inoltre disposto la pubblicazione dei dati relativi all’incarico nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in ottemperanza alla normativa sulla trasparenza amministrativa, che impone la diffusione delle informazioni su consulenze e collaborazioni esterne.

A cura di Michele Solatia.