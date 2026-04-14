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Home // Manfredonia // Energas, Giandiego Gatta: “Domani incontro al Ministero dell’Ambiente, ribadiremo il no di Manfredonia”

ENERGAS GATTA Energas, Giandiego Gatta: “Domani incontro al Ministero dell’Ambiente, ribadiremo il no di Manfredonia”

L’incontro, sottolinea Gatta, si è reso necessario dopo una nota pervenuta al Comune di Manfredonia nei primi giorni di marzo

Energas, Giandiego Gatta “Domani incontro al Ministero dell’Ambiente, ribadiremo il no di Manfredonia”

Energas, Giandiego Gatta “Domani incontro al Ministero dell’Ambiente, ribadiremo il no di Manfredonia”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA — Nuovo passaggio istituzionale sulla vicenda Energas. È fissato per domani alle 15.30 l’incontro con il vice capo di gabinetto del ministro dell’Ambiente per fare il punto sullo stato della procedura relativa al contestato progetto che prevede la realizzazione di 12 megaserbatoi di GPL in area costiera e di un gasdotto di circa 10 chilometri.

Ad annunciarlo è l’onorevole Giandiego Gatta, che prenderà parte al confronto insieme al sindaco di Manfredonia e a un funzionario della Regione Puglia. L’obiettivo del vertice, spiega il parlamentare, è quello di conoscere “lo stato dell’arte in ordine alla procedura finalizzata alla vicenda Energas” e, al tempo stesso, riaffermare con forza la contrarietà del territorio all’opera.

L’incontro, sottolinea Gatta, si è reso necessario dopo una nota pervenuta al Comune di Manfredonia nei primi giorni di marzo, nella quale sarebbe stato comunicato che risultano acquisiti “tutti i pareri e nulla osta necessari per il seguito della procedura”. Un passaggio che ha riportato alta l’attenzione su una questione che da anni continua a suscitare forte preoccupazione in città.

“Ribadiremo le ragioni del no”, afferma il deputato, richiamando la posizione già espressa in maniera netta dalla popolazione sipontina. Il riferimento è al referendum del novembre 2016, quando oltre il 95 per cento dei cittadini di Manfredonia si espresse contro il progetto. Un dato che, ancora oggi, viene indicato come il segno inequivocabile della volontà popolare e della distanza tra l’impianto proposto e il modello di sviluppo immaginato per il territorio.

Secondo Gatta, infatti, Energas rappresenterebbe “un ennesimo tentativo di scempio alle nostre eccellenze” e “un’opera che non è assolutamente in linea con la nostra vocazione”. Parole che rilanciano una posizione politica e istituzionale consolidata, fondata sulla difesa delle specificità ambientali, produttive e turistiche di Manfredonia e del comprensorio.

Il confronto di domani al Ministero si inserisce dunque in una fase delicata dell’iter amministrativo. Da una parte vi è la necessità di chiarire il quadro autorizzativo richiamato nella comunicazione arrivata a Palazzo di Città; dall’altra resta la ferma opposizione di una larga parte della comunità locale e delle istituzioni del territorio, intenzionate a far valere ancora una volta le ragioni del dissenso.

4 commenti su "Energas, Giandiego Gatta: “Domani incontro al Ministero dell’Ambiente, ribadiremo il no di Manfredonia”"

  3. Pùrt a Pinghetto a Mambrdógn e azzuppl d mósse nderr a Sand Spireticchjie. Semb assu si bbunn…

  4. Ha firmato per il si un certo sindaco …avrebbe fatto installare energia nell immediatezza . .ora..per il no.. è troppo tardi …chissà se lo vuole a casa sua ….caro ex sindaco..vuole energas a casa propria ??

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