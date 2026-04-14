Manfredonia, 14 aprile 2026 – Torna al centro del dibattito politico locale la questione Energas. A intervenire è il consigliere comunale Giuseppe Marasco, che richiama con fermezza il rispetto della volontà popolare già espressa dalla comunità sipontina.
«In qualità di consigliere comunale di Manfredonia – dichiara Marasco – ritengo doveroso ribadire un principio politico e democratico che non può essere ignorato». Il riferimento è al netto rifiuto manifestato dalla cittadinanza rispetto al progetto Energas, sancito da una consultazione che ha registrato oltre il 70% di voti contrari.
Nel suo intervento, Marasco sottolinea anche un elemento di natura politica: il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e il deputato Giandiego Gatta appartengono entrambi a Forza Italia. Una circostanza che, secondo il consigliere, dovrebbe tradursi in un’azione concreta a tutela del territorio.
«Ai cittadini di Manfredonia – prosegue – non interessa la posizione personale dell’on. Gatta sulla vicenda Energas. Ciò che conta è che, proprio in virtù della comune appartenenza politica con il ministro competente, si faccia interprete della volontà della città recandosi a Roma per rappresentarla con chiarezza».
Il messaggio è diretto: «Manfredonia ha già detto NO. È una decisione chiara, democratica e non negoziabile. Non possiamo accettare che venga rimessa in discussione o, peggio, ignorata nei palazzi romani».
Da qui la richiesta formale: «Chiedo all’on. Gatta di assumersi questa responsabilità politica e istituzionale: porti al ministro Pichetto Fratin il NO della nostra comunità. Non bastano dichiarazioni o prese di posizione di circostanza. Servono atti concreti».
Marasco conclude con una linea netta: «Sulla vicenda Energas la città ha già deciso. Ora spetta alla politica dare seguito a quella volontà».
A cura di Michele Solatia.
2 commenti su "Energas, Marasco incalza Gatta: “Dal ministro Pichetto Fratin per far rispettare il NO di Manfredonia”"
Il più grande deposito di Gpl del mondo, il più grande centro di accoglienza del sud Europa…tutto studiato a tavolino….il popolo ignaro…l’emblema e il ciclopico palo installato sul porto e che emblemeggia la crudele profanazione anale di tutta la città!
Generale Marasco Energas si farà ,e il gattino che fa’ ci prende in giro. No molto tempo fa dise che il problema Energas era risolto in vece periodicamente esce a galla viva il Gattino 😃😀