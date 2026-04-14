Energas, Marasco incalza Gatta: “Dal ministro Pichetto Fratin per far rispettare il NO di Manfredonia”

Manfredonia, 14 aprile 2026 – Torna al centro del dibattito politico locale la questione Energas. A intervenire è il consigliere comunale Giuseppe Marasco, che richiama con fermezza il rispetto della volontà popolare già espressa dalla comunità sipontina.

«In qualità di consigliere comunale di Manfredonia – dichiara Marasco – ritengo doveroso ribadire un principio politico e democratico che non può essere ignorato». Il riferimento è al netto rifiuto manifestato dalla cittadinanza rispetto al progetto Energas, sancito da una consultazione che ha registrato oltre il 70% di voti contrari.

Nel suo intervento, Marasco sottolinea anche un elemento di natura politica: il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e il deputato Giandiego Gatta appartengono entrambi a Forza Italia. Una circostanza che, secondo il consigliere, dovrebbe tradursi in un’azione concreta a tutela del territorio.

«Ai cittadini di Manfredonia – prosegue – non interessa la posizione personale dell’on. Gatta sulla vicenda Energas. Ciò che conta è che, proprio in virtù della comune appartenenza politica con il ministro competente, si faccia interprete della volontà della città recandosi a Roma per rappresentarla con chiarezza».

Il messaggio è diretto: «Manfredonia ha già detto NO. È una decisione chiara, democratica e non negoziabile. Non possiamo accettare che venga rimessa in discussione o, peggio, ignorata nei palazzi romani».

Da qui la richiesta formale: «Chiedo all’on. Gatta di assumersi questa responsabilità politica e istituzionale: porti al ministro Pichetto Fratin il NO della nostra comunità. Non bastano dichiarazioni o prese di posizione di circostanza. Servono atti concreti».

Marasco conclude con una linea netta: «Sulla vicenda Energas la città ha già deciso. Ora spetta alla politica dare seguito a quella volontà».

A cura di Michele Solatia.