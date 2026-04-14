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FOGGIA VIGILI Foggia. Concorso vigili urbani, cambia la commissione: avanti con le prove fisiche

Rimodulata la commissione del concorso per 18 agenti di polizia locale. Obiettivo: completare la procedura con le prove di resistenza fisica

Foggia. Concorso vigili urbani, cambia la commissione: avanti con le prove fisiche

Foggia, polizia locale - Fonte Immagine: polizialocale.comune.foggia.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
14 Aprile 2026
Foggia // Politica //

Foggia, 14.04. Prosegue il concorso per l’assunzione di 18 agenti di polizia locale al Comune di Foggia, ma con una modifica nella composizione della commissione esaminatrice. Con un’apposita determinazione dirigenziale, l’ente ha disposto la sostituzione di alcuni componenti per consentire la conclusione delle prove ancora pendenti.

Il provvedimento si è reso necessario per completare la fase relativa alle prove di resistenza fisica, rinviate per alcuni candidati a causa di impedimenti documentati. In particolare, è stato nominato un nuovo presidente di commissione e un nuovo componente interno, garantendo continuità e funzionalità all’iter concorsuale.

L’obiettivo è chiudere definitivamente la procedura, già avviata nel 2024 e in gran parte completata con la definizione della graduatoria, ma ancora sospesa per alcuni candidati inseriti con riserva.

Il Comune ha inoltre previsto un compenso per il componente aggiuntivo incaricato delle prove fisiche, limitato a una sola giornata di attività, segno della fase ormai conclusiva del concorso.

La decisione si inserisce nel quadro dei principi di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, evitando ulteriori ritardi e assicurando la piena operatività del corpo di polizia locale.

A cura di Giovanna Tambo.

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