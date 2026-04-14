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FOGGIA CARTA Foggia, morte “Dino” Carta: “Non possiamo crederci. Era la persona più buona al mondo”

"Dino era molto attivo in parrocchia, già da alcuni anni. Serviva messa come ministrante ed era sempre disponibile e attento per tutto"

Foggia, morte "Dino" Carta: "Non possiamo crederci. Era la persona più buona al mondo"

DINO CARTA - ASD VIRTUS CALCIO FOGGIA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

Annibale Carta, conosciuto da tutti come Dino, è stato ucciso a colpi di pistola nella serata del 13 aprile a Foggia, mentre passeggiava con il cane a pochi metri dalla sua abitazione, in via Caracciolo, zona semicentrale della città poco distante dallo stadio Zaccheria. Un’aggressione che appare come una vera e propria esecuzione a sangue freddo.

L’uomo, 42 anni, incensurato, personal trainer e padre di due figlie, una di pochi mesi e una di 12 anni, è stato raggiunto da almeno quattro colpi di arma da fuoco esplosi alle spalle, probabilmente da un’arma automatica. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore potrebbe averlo atteso sul posto. Appare invece poco credibile l’ipotesi dello scambio di persona, anche per la corporatura della vittima, alta quasi due metri e molto magra, quindi facilmente riconoscibile.

Carta era molto conosciuto in città non solo per la sua attività nelle palestre, ma anche per il suo impegno nel volontariato nella parrocchia di San Francesco Saverio. “Dino era molto attivo in parrocchia, già da alcuni anni. Serviva messa come ministrante ed era sempre disponibile e attento per tutto. Amato e stimato, insieme a sua moglie Sara e le sue figlie. La comunità ha sentito forte lo strappo questa notte e ora non può che stringersi intorno alla sua famiglia nella preghiera e nell’affetto”, ha raccontato il parroco don Giulio.

Il ricordo di chi lo conosceva è unanime. “Lo vedevo spesso la sera, ci incrociavamo portando a spasso i nostri rispettivi cani. Scambiavamo qualche chiacchiera. Una persona a modo come non se ne vedono tante in giro. È assurdo quanto capitato”, ha raccontato un vicino di casa. Molti amici e conoscenti si sono radunati sul luogo del delitto non appena appresa la notizia: “Non possiamo crederci. Era la persona più buona al mondo”.

Al momento gli investigatori non seguono la pista della criminalità organizzata o comune. I carabinieri stanno concentrando le indagini nella sfera personale, lavorativa e delle amicizie della vittima, ascoltando conoscenti e acquisendo elementi utili.

La zona è stata setacciata durante la notte e sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza, che potrebbero fornire dettagli decisivi. È stato inoltre sequestrato il telefono della vittima per analizzare gli ultimi contatti e ricostruire le sue ultime ore di vita.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.

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