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DINO CARTA Foggia, omicidio Dino Carta: azione pianificata e mirata

Sposato da pochi anni, padre di due figlie, una di 12 anni e una di appena 10 mesi, era molto legato alla sua famiglia e al lavoro

Foggia, omicidio Dino Carta: azione pianificata e mirata

Foggia, omicidio Dino Carta: azione pianificata e mirata - Combo: SQ

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

Un omicidio dai contorni ancora oscuri scuote Foggia: Annibale Carta, conosciuto da tutti come Dino, è stato ucciso a colpi di pistola in strada, in quello che appare come un’esecuzione. L’uomo, 42 anni, era un personal trainer molto conosciuto e incensurato, descritto da chi lo conosceva come una persona tranquilla e senza nemici.

Il delitto è avvenuto in via Caracciolo, a pochi passi dalla sua abitazione, mentre stava facendo la consueta passeggiata serale con il cane. Almeno quattro colpi di pistola al torace, esplosi a distanza ravvicinata, non gli hanno lasciato scampo. Inutili i soccorsi del 118, che hanno potuto solo constatarne il decesso.

Carta conduceva una vita familiare serena: sposato da pochi anni, padre di due figlie, una di 12 anni e una di appena 10 mesi, era molto legato alla sua famiglia e al lavoro. Attivo anche nella parrocchia locale, partecipava come volontario alle attività religiose.

L’omicidio ha colpito profondamente la comunità, anche perché la vittima non aveva legami con ambienti criminali. Tra le prime ipotesi circolate vi era quella di uno scambio di persona, ma questa pista non risulta al momento tra le principali seguite dagli investigatori.

I carabinieri stanno concentrando le indagini nella sfera privata e lavorativa dell’uomo, ascoltando familiari e conoscenti. La scientifica ha lavorato per ore sul luogo del delitto, recuperando bossoli e il caricatore dell’arma. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Non si esclude che la vittima possa aver avuto un diverbio con qualcuno poco prima dell’agguato, ma l’ipotesi ritenuta più probabile resta quella di un’azione pianificata e mirata. Un omicidio che lascia ancora molte domande senza risposta e riporta paura e sgomento in città.

Lo riporta tg.la7.it.

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