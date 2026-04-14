Gargano, un mare di fango. Le immagini satellitari dopo le piogge

Il mare del Gargano cambia aspetto dopo le recenti piogge, mostrando ampie scie di sedimenti che dalla costa si estendono verso il Mar Adriatico. A documentare chiaramente quanto accaduto è una immagine satellitare del programma europeo Copernicus, acquisita il 6 aprile 2026 dal satellite Sentinel-2.

Lo scatto evidenzia il materiale trasportato dalle acque piovane dalle aree interne della Puglia fino al mare, dove si formano estese zone di torbidità visibili anche dallo spazio. Si tratta di un fenomeno naturale, legato proprio alle precipitazioni, ma comunque rilevante sotto il profilo ambientale.

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La torbidità delle acque, infatti, è uno degli elementi costantemente monitorati perché può influire sugli equilibri degli ecosistemi marini e costieri, con possibili effetti su pesca, biodiversità e turismo.

Il Gargano, territorio di grande valore naturalistico e in parte incluso nel Parco Nazionale del Gargano, resta una delle aree più osservate proprio per la sua ricchezza ambientale e la sua vulnerabilità, che richiedono un monitoraggio continuo e attento.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.