Edizione n° 6036

BALLON D'ESSAI

GATTO TORTURATO // Torturato e abbandonato: il gatto Odino trovato agonizzante con gravi mutilazioni
14 Aprile 2026 - ore  10:53

CALEMBOUR

MARASCO MANFREDONIA // “Scie nel cielo e dubbi a terra”. Marasco lancia l’allarme: “Manfredonia chiede verità”
14 Aprile 2026 - ore  10:41

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Gargano, un mare di fango. Le immagini satellitari dopo le piogge

GARGANO FANGO Gargano, un mare di fango. Le immagini satellitari dopo le piogge

Il mare del Gargano cambia aspetto dopo le recenti piogge, mostrando ampie scie di sedimenti che dalla costa si estendono verso il Mar Adriatico

Gargano, un mare di fango. Le immagini satellitari dopo le piogge

Gargano, un mare di fango. Le immagini satellitari dopo le piogge - Fonte Immagine: lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Aprile 2026
Cronaca // Gargano //

Il mare del Gargano cambia aspetto dopo le recenti piogge, mostrando ampie scie di sedimenti che dalla costa si estendono verso il Mar Adriatico. A documentare chiaramente quanto accaduto è una immagine satellitare del programma europeo Copernicus, acquisita il 6 aprile 2026 dal satellite Sentinel-2.

Lo scatto evidenzia il materiale trasportato dalle acque piovane dalle aree interne della Puglia fino al mare, dove si formano estese zone di torbidità visibili anche dallo spazio. Si tratta di un fenomeno naturale, legato proprio alle precipitazioni, ma comunque rilevante sotto il profilo ambientale.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da CopernicusEU (@copernicus_eu)

La torbidità delle acque, infatti, è uno degli elementi costantemente monitorati perché può influire sugli equilibri degli ecosistemi marini e costieri, con possibili effetti su pesca, biodiversità e turismo.

Il Gargano, territorio di grande valore naturalistico e in parte incluso nel Parco Nazionale del Gargano, resta una delle aree più osservate proprio per la sua ricchezza ambientale e la sua vulnerabilità, che richiedono un monitoraggio continuo e attento.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.

1 commenti su "Gargano, un mare di fango. Le immagini satellitari dopo le piogge"

  1. Non è il fango che crea problemi ma le sostanze inquinanti dell’uomo oltre a quello che lasciamo in giro per le strade.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Chi desidera vedere l'arcobaleno, deve imparare ad amare la pioggia.” (Paulo Coelho)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO