Tra tecnologia, emozione e partecipazione: il paziente al centro, davvero.

MANFREDONIA (FG) – Il 17 e il 18 aprile 2026 il Regiohotel Manfredi ospiterà la terza edizione di “Diabetes and Unmet Needs – Il futuro della diabetologia tra tecnologia e umanità”, un evento ideato e organizzato da Diabete Italia Puglia APS, che si conferma punto di riferimento nazionale per il confronto tra scienza, innovazione e vissuto reale delle persone con diabete.

Responsabili scientifici del convegno sono la prof.ssa Olga Lamacchia, direttore della S.C. di Endocrinologia e professore associato di Endocrinologia presso l’Università di Foggia, e il dr. Cosimo Rodia, dirigente medico diabetologo presso la ASL di Brindisi.

In una regione come la Puglia, dove circa 300.000 persone convivono con questa patologia cronica, il diabete rappresenta una sfida che va oltre l’ambito sanitario, toccando profondamente la dimensione sociale e quotidiana della vita.

Il paziente al centro: oltre la malattia, la persona

Il congresso rompe i modelli tradizionali: non solo dati clinici e protocolli, ma anche esperienze, bisogni reali e qualità della vita. L’obiettivo è costruire una diabetologia che non si limiti a curare, ma che accompagni le persone, rendendo le tecnologie strumenti di libertà e non vincoli.

La partecipazione al convegno è gratuita ed è rivolta a medici chirurghi, odontoiatri, biologi, dietisti, infermieri e psicologi. Sono previsti 12 crediti ECM.

Il talk del 18 aprile: la voce delle persone

Il momento più atteso sarà il “Diabetes and Unmet Needs Talk”, in programma sabato 18 aprile alle ore 16. Un format aperto e diretto, in cui pazienti, famiglie e cittadini potranno finalmente fare domande, raccontarsi e trovare ascolto.

Sul palco interverranno esperti di rilievo nazionale:

prof. Dario Iafusco , pediatra diabetologo, Napoli

, pediatra diabetologo, Napoli prof. Maurizio Delvecchio , pediatra diabetologo, L’Aquila

, pediatra diabetologo, L’Aquila prof. Silvano Forcillo , psicologo e psicoterapeuta, Napoli

, psicologo e psicoterapeuta, Napoli dr. Cosimo Rodia , diabetologo, Brindisi

, diabetologo, Brindisi dr. Andrea Scaramuzza, pediatra diabetologo, Cremona

Durante il talk ci sarà spazio anche per un momento di forte impatto emotivo con il monologo “Le onde”, scritto e interpretato da Sofia Trevisi, giovane donna con diabete di tipo 1. Un racconto autentico e intenso che porterà sul palco la parte invisibile della malattia, fatta di pensieri, paure, resilienza e quotidianità.

Perché il diabete non è solo numeri. È vita, ogni giorno.

Una chiamata alla partecipazione

Diabete Italia Puglia APS lancia un invito chiaro e diretto a tutta la cittadinanza: “Non vogliamo parlare ai pazienti, ma con i pazienti. Abbiamo bisogno di una sala piena, di voci, di storie, di domande. Perché solo insieme possiamo costruire una sanità più giusta, più umana, più vicina alle persone”.

Monica Priore

“Tra innovazione tecnologica e bisogni ancora insoddisfatti – dichiara Monica Priore, presidente di Diabete Italia Puglia – il rischio è che si perda di vista ciò che conta davvero: la persona. Questo evento nasce proprio per dare spazio a quelle voci che spesso restano inascoltate, trasformando il vissuto individuale in una forza collettiva capace di orientare le scelte future. La partecipazione non è solo importante: è necessaria.”

Info e contatti

L’ingresso al talk di sabato pomeriggio è libero, gratuito e aperto a tutti.

Sede: Regiohotel Manfredi, SP54 – Manfredonia (FG)

Segreteria organizzativa: Atena Eventi – 0884 530242

Iscrizioni professionisti sanitari: mdgsolutions.salavirtuale.com > iscrizione al convegno

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