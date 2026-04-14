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IPPOCAMPO DUNA Ippocampo, collaudo finale per la ricostruzione della duna

Concluso l’iter tecnico-amministrativo dell’intervento costiero. Liquidazioni per oltre 64mila euro tra imprese, tecnici e direzione lavori

Ippocampo, collaudo finale per la ricostruzione della duna

Ippocampo devastata dalla mareggiata

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

Si chiude l’iter tecnico-amministrativo relativo ai lavori di ricostruzione della duna costiera in località Ippocampo, a Manfredonia. Il Comune ha approvato l’atto unico di collaudo, certificando la regolare esecuzione dell’intervento. Il progetto, avviato anni fa con un investimento complessivo superiore ai 2,4 milioni di euro, ha riguardato il ripristino del sistema dunale con finalità ambientali e di protezione del litorale.

Il collaudo finale attesta un importo dei lavori pari a circa 1,62 milioni di euro, al netto dei ribassi d’asta, e individua un credito residuo per l’impresa esecutrice di poco superiore agli 8mila euro.

Contestualmente, l’amministrazione ha disposto la liquidazione delle spettanze per le diverse figure coinvolte: dall’impresa appaltatrice alle società incaricate della direzione lavori, fino al collaudatore e al responsabile unico del procedimento.

La spesa complessiva liquidata ammonta a circa 64.500 euro e trova copertura nel bilancio comunale 2026, nell’ambito degli interventi finanziati per la tutela ambientale e la difesa del territorio.

A cura di Michele Solatia.

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