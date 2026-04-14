MANFREDONIA — Il Comune di Manfredonia torna a ribadire con fermezza la propria contrarietà al progetto Energas. È in programma per mercoledì 15 aprile, a Roma, presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, un incontro istituzionale convocato su richiesta del sindaco Domenico La Marca per affrontare nuovamente la questione legata all’ipotesi di realizzazione di un megadeposito di GPL da 60mila metri cubi nella città sipontina.

Al tavolo parteciperà anche la Regione Puglia. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di riaffermare, sul piano tecnico e politico, le ragioni del dissenso verso un’opera ritenuta incompatibile con il percorso di sviluppo individuato per il territorio.

Secondo il Comune, la contrarietà al progetto non rappresenta una posizione ideologica né una scelta di parte, ma l’espressione di una volontà condivisa dall’intera comunità cittadina. A rafforzare questa linea vi è anche il precedente del referendum consultivo del 13 novembre 2016, quando il 96 per cento dei votanti si espresse contro l’insediamento del deposito GPL. Un dato che l’Amministrazione considera ancora oggi un chiaro mandato politico.

Dal Comune sottolineano inoltre come, nel corso degli anni, tutte le forze politiche cittadine, senza distinzioni, abbiano manifestato opposizione al progetto. Una posizione che, nelle ultime settimane, si sarebbe ulteriormente consolidata. Dalla recente conferenza dei capigruppo, infatti, sarebbe emersa una convergenza unanime tra maggioranza e minoranza sulla necessità di portare avanti un’azione istituzionale forte per chiedere al Governo il diniego definitivo.

Tra gli argomenti posti alla base del “No” figurano anche valutazioni di carattere economico e strategico. Secondo quanto evidenziato dall’Amministrazione, il progetto non produrrebbe un reale sviluppo occupazionale, né risponderebbe alle attuali direttrici della politica energetica nazionale, in cui il GPL viene considerato una risorsa sempre più marginale.

A pesare è anche la visione di futuro che Manfredonia intende perseguire. Per Palazzo di Città, l’eventuale realizzazione dell’impianto risulterebbe incompatibile con un modello di crescita fondato sulla valorizzazione del mare, sul turismo, sulla sostenibilità ambientale e sulla qualità della vita. Due prospettive di sviluppo che, secondo l’Ente, non possono coesistere nello stesso territorio.

“Manfredonia non è disponibile a tornare indietro”, è il messaggio che l’Amministrazione si prepara a portare nella capitale, chiedendo al Governo di rispettare la volontà già espressa dalla popolazione e il diritto della comunità locale a scegliere il proprio futuro.

Il sindaco Domenico La Marca ha parlato di “un momento importante” nel quale “tutte le forze politiche sono unite a ribadire il nostro no forte a Energas”. Il primo cittadino ha inoltre rivolto un ringraziamento all’onorevole Giandiego Gatta, che, ha detto, “fin dal mio insediamento, con grande lealtà e responsabilità, è stato al nostro fianco”, annunciando anche la partecipazione della Regione Puglia con l’assessore Raffaele Piemontese e lo staff regionale.

Nel richiamare il senso di unità della città, La Marca ha fatto riferimento anche allo spettacolo “Sotto Sopra”, in scena in questi giorni al Teatro comunale “Lucio Dalla”, come simbolo di una comunità che, quando si compatta, riesce a esprimere con forza la propria identità e la propria posizione.