‘La mia barca a vela’, il sindaco-cantautore La Marca conquista la scena

FOGGIA – Si è svolta nella mattinata del 14 aprile, presso la Sala del Vento della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, la conferenza stampa di presentazione dell’album “La mia barca a vela” del sindaco-cantautore Domenico La Marca, primo cittadino di Manfredonia.

Il progetto musicale, composto da otto brani inediti scritti e interpretati dallo stesso La Marca, è stato realizzato dalla cooperativa Arcobaleno di Foggia (etichetta discografica Noteum). L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione sui temi sociali, della legalità e della solidarietà, reso possibile anche grazie al contributo della Fondazione Monti Uniti.

Durante l’incontro è stato sottolineato come la musica rappresenti uno strumento di cambiamento e di narrazione sociale, capace di creare spazi di confronto e promuovere una visione più inclusiva e umana della società. Il progetto nasce infatti dall’esperienza del centro interculturale “Baobab – sotto la stessa ombra” e dalle attività portate avanti negli anni dalla cooperativa Arcobaleno.

Nel corso della conferenza, moderata dal giornalista Micky De Finis, sono stati presentati anche due videoclip realizzati dal regista Stefano Simone per il brano “Che ne sanno i bambini” e da Valentina Berardinetti per “Libera la terra”.

Gli otto brani, arrangiati da Antonio Cicoria, vedono la partecipazione di diversi musicisti: lo stesso Cicoria a batteria, percussioni e pianoforte-synth, Fabio Trimigno al violino, Libera Lamparella al flauto e Mario Pio Coda al basso e chitarre. Alla realizzazione del progetto hanno contribuito anche Clab Studios, Edizioni Noteum SRLS ed Elisa Cuenca Tamariz per la grafica.

Il percorso artistico

Nel corso dell’incontro è stato ripercorso anche il cammino artistico di Domenico La Marca, autore dello spettacolo musicale “E sarà domani”, da cui prende il titolo il suo primo album. Tra i riconoscimenti ricordati, la vittoria al Cantassori 2019 con il brano “Di cartoni e lamiera”, dedicato al tema del caporalato, e i risultati ottenuti in diversi concorsi nazionali, tra cui il Cantagiro e il Premio Giammarinaro.

Nel 2020 La Marca ha ricevuto il Premio Sergio Bardotti al Cantagiro, distinguendosi anche nel contest “Musica contro le Mafie”. Più recente, nel 2022, la pubblicazione dell’album “Oro rosso”, progetto sostenuto dalla Fondazione Siniscalco Ceci-Emmaus e legato a tematiche sociali.

L’esperienza artistica del cantautore ha varcato anche i confini nazionali, con esibizioni in Svizzera ospite della Comunità Italiana.

Con “La mia barca a vela”, La Marca prosegue dunque il suo percorso musicale e civile, confermando il legame tra arte, impegno sociale e territorio.

A cura di Giovanna Tambo.