Edizione n° 6036

BALLON D'ESSAI

GATTO TORTURATO // Torturato e abbandonato: il gatto Odino trovato agonizzante con gravi mutilazioni
14 Aprile 2026 - ore  10:53

CALEMBOUR

MARASCO MANFREDONIA // “Scie nel cielo e dubbi a terra”. Marasco lancia l’allarme: “Manfredonia chiede verità”
14 Aprile 2026 - ore  10:41

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, abusi edilizi a Siponto: scatta ingiunzione da 20mila euro

MANFREDONIA SIPONTO Manfredonia, abusi edilizi a Siponto: scatta ingiunzione da 20mila euro

Ordinanza del Comune per opere realizzate senza titolo in area sottoposta a vincoli ambientali e paesaggistici. Nessuna demolizione dopo anni: ora arriva la sanzione massima

Manfredonia, abusi edilizi a Siponto: scatta ingiunzione da 20mila euro

Siponto - Fonte Immagine non riferita al testo: nestoria.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
14 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

Il Comune di Manfredonia ha disposto un’ordinanza ingiunzione di pagamento da 20mila euro nei confronti del responsabile di opere edilizie abusive realizzate in località Siponto, in un’area sottoposta a molteplici vincoli ambientali e paesaggistici.

Il provvedimento, firmato dal dirigente del Settore Urbanistica, arriva al termine di un lungo iter amministrativo iniziato oltre vent’anni fa, con la contestazione delle violazioni urbanistico-edilizie risalente al 2001. Le opere abusive riguardano un manufatto destinato a ricovero di animali – utilizzato come pollaio e conigliera – oltre a una recinzione in blocchi cementizi con cancello in ferro e rete metallica.

Nel 2004 il responsabile aveva presentato istanza di condono, mai accolta dall’amministrazione comunale. Nel 2017, infatti, il Comune aveva negato la sanatoria e intimato la demolizione delle opere entro 90 giorni. Un ordine rimasto però inadempiuto, come accertato dalla Polizia Locale nel 2023.

L’area interessata presenta particolari criticità: si tratta infatti di terreno di proprietà comunale, gravato da usi civici e inserito nel perimetro del Parco Nazionale del Gargano. Inoltre, la zona è soggetta a vincoli idrogeologici e rientra nella classificazione urbanistica agricola con specifiche prescrizioni ambientali.

Proprio la presenza di tali vincoli ha determinato l’applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla normativa, pari a 20mila euro, come stabilito dal Testo unico dell’edilizia e dal regolamento comunale in materia di abusi edilizi.

L’ordinanza impone il pagamento entro 30 giorni dalla notifica, attraverso il sistema PagoPA, con l’obbligo di trasmettere la ricevuta agli uffici comunali competenti. In caso di mancato pagamento, l’ente procederà alla riscossione coattiva del credito, con ulteriori aggravio di spese.

Resta inoltre ferma la possibilità per l’interessato di proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

A cura di Michele Solatia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Chi desidera vedere l'arcobaleno, deve imparare ad amare la pioggia.” (Paulo Coelho)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO