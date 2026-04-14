Edizione n° 6036

BALLON D'ESSAI

GATTO TORTURATO // Torturato e abbandonato: il gatto Odino trovato agonizzante con gravi mutilazioni
14 Aprile 2026 - ore  10:53

CALEMBOUR

MARASCO MANFREDONIA // “Scie nel cielo e dubbi a terra”. Marasco lancia l’allarme: “Manfredonia chiede verità”
14 Aprile 2026 - ore  10:41

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia assume quattro istruttori tecnici a tempo indeterminato

MANFREDONIA ISTRUTTORI Manfredonia assume quattro istruttori tecnici a tempo indeterminato

Scorrimento di graduatorie da Monte Sant’Angelo e Foggia. Contratti dal 15 aprile, investimento da 179mila euro

Manfredonia assume quattro istruttori tecnici a tempo indeterminato

Comune di Manfredonia - Fonte Immagine: trmtv.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
14 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

Il Comune di Manfredonia rafforza il proprio organico con l’assunzione a tempo indeterminato di quattro istruttori tecnici, attraverso lo scorrimento di graduatorie di altri enti locali. Il provvedimento rientra nella programmazione del fabbisogno di personale prevista dal PIAO e approvata dagli organi competenti, con l’obiettivo di potenziare i servizi tecnici dell’Ente.

Tre unità provengono dalla graduatoria del Comune di Monte Sant’Angelo, mentre la quarta è stata individuata attraverso quella del Comune di Foggia, dopo aver verificato la disponibilità dei candidati idonei.

Le assunzioni decorreranno dal 15 aprile 2026 e riguardano profili inseriti nell’area degli istruttori, con contratto a tempo indeterminato. L’operazione comporta un impegno di spesa complessivo pari a circa 179mila euro per l’anno in corso.

Il procedimento ha rispettato tutte le verifiche previste dalla normativa, inclusa l’assenza di personale in disponibilità nelle liste regionali e nazionali, oltre al controllo dei requisiti dichiarati dai candidati.

L’intervento si inserisce nel piano di rafforzamento della macchina amministrativa, con particolare riferimento ai settori tecnici, strategici per la gestione del territorio, delle opere pubbliche e dei servizi urbanistici.

A cura di Michele Solatia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Chi desidera vedere l'arcobaleno, deve imparare ad amare la pioggia.” (Paulo Coelho)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO