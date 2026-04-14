Manfredonia assume quattro istruttori tecnici a tempo indeterminato

Il Comune di Manfredonia rafforza il proprio organico con l’assunzione a tempo indeterminato di quattro istruttori tecnici, attraverso lo scorrimento di graduatorie di altri enti locali. Il provvedimento rientra nella programmazione del fabbisogno di personale prevista dal PIAO e approvata dagli organi competenti, con l’obiettivo di potenziare i servizi tecnici dell’Ente.
Tre unità provengono dalla graduatoria del Comune di Monte Sant’Angelo, mentre la quarta è stata individuata attraverso quella del Comune di Foggia, dopo aver verificato la disponibilità dei candidati idonei.
Le assunzioni decorreranno dal 15 aprile 2026 e riguardano profili inseriti nell’area degli istruttori, con contratto a tempo indeterminato. L’operazione comporta un impegno di spesa complessivo pari a circa 179mila euro per l’anno in corso.
Il procedimento ha rispettato tutte le verifiche previste dalla normativa, inclusa l’assenza di personale in disponibilità nelle liste regionali e nazionali, oltre al controllo dei requisiti dichiarati dai candidati.
L’intervento si inserisce nel piano di rafforzamento della macchina amministrativa, con particolare riferimento ai settori tecnici, strategici per la gestione del territorio, delle opere pubbliche e dei servizi urbanistici.
A cura di Michele Solatia.