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MANFREDONIA PESCA Manfredonia, gara di pesca sportiva al porto: ordinanza della Capitaneria

Il 19 aprile il “2° Trofeo Il Faro” sul molo di Ponente. Limitazioni alla navigazione e obbligo di distanza di sicurezza per unità e diportisti

Manfredonia, gara di pesca sportiva al porto: ordinanza della Capitaneria

Molo di ponente Manfredonia - PH: Patrizio Di Gennaro - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
14 Aprile 2026
Cronaca // Manfredonia //

La Capitaneria di Porto di Manfredonia ha emanato un’ordinanza per disciplinare lo svolgimento della gara di pesca sportiva “2° Trofeo Il Faro”, in programma il prossimo 19 aprile sul molo di Ponente del porto commerciale.

La competizione, organizzata dalla Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS), rappresenta una tappa valida per la finale di Coppa Italia 2026 nella specialità “canna da riva”. L’evento si svolgerà dalle ore 7:30 alle 14:30, con eventuale recupero fissato al 10 maggio in caso di condizioni meteo avverse.

Per garantire la sicurezza della navigazione e la tutela dell’incolumità pubblica, l’Autorità marittima ha stabilito specifiche prescrizioni: durante la gara, tutte le unità navali e i natanti dovranno mantenere una distanza minima di 100 metri dall’area interessata.

Sono esclusi dal divieto i mezzi di soccorso, le forze dell’ordine e le imbarcazioni autorizzate dall’organizzazione. L’ordinanza precisa inoltre che l’evento interesserà anche lo specchio acqueo antistante il molo, per una profondità di circa cinque metri dalla banchina.

L’organizzatore resta responsabile civilmente e penalmente per eventuali danni a persone o cose, anche in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi.

A cura di Michele Solatia.

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