Manfredonia ricorda Enrico Berlinguer: inaugurazione del murale e incontro con Bianca Berlinguer

MANFREDONIA – Una giornata di memoria, riflessione e partecipazione civile. Sabato 18 aprile 2026 la città di Manfredonia renderà omaggio a Enrico Berlinguer, figura centrale della storia politica italiana, con un doppio appuntamento promosso dal Comitato “Berlinguer tra Noi” nell’ambito del progetto “Un volto per la memoria”.

Il programma si aprirà alle ore 18.00 in Viale Enrico Berlinguer con l’inaugurazione del murale dedicato allo storico segretario del Partito Comunista Italiano. Un’opera pensata per restituire alla comunità un simbolo visivo della sua eredità morale e politica, destinata a diventare punto di riferimento per cittadini e nuove generazioni.

A seguire, alle ore 19.00, il Teatro “Lucio Dalla” ospiterà un incontro pubblico di grande rilievo con la partecipazione della giornalista Bianca Berlinguer. L’appuntamento, dal titolo “Ricordando Enrico: la lezione di un padre, la voce di un Paese”, offrirà uno sguardo personale e al tempo stesso storico sulla figura di Berlinguer, attraverso il racconto diretto della figlia. A moderare l’incontro sarà il giornalista Felice Sblendorio.

Nel corso della serata sarà inoltre possibile visitare, all’interno del teatro, una mostra fotografica dedicata a Enrico Berlinguer, realizzata con immagini concesse dalla Fondazione Gramsci. Un percorso visivo che accompagnerà il pubblico attraverso momenti significativi della sua vita pubblica e privata.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione della memoria storica e civile, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di una delle personalità più autorevoli e amate del Novecento italiano. Un’occasione per riflettere sui valori che hanno caratterizzato l’impegno politico di Berlinguer – etica pubblica, rigore e senso dello Stato – ancora oggi al centro del dibattito contemporaneo.

Manfredonia si prepara così a vivere un momento di forte partecipazione collettiva, nel segno della memoria e dell’identità condivisa.