Progetto “One Health”, Manfredonia nomina il gruppo di lavoro

Il Comune di Manfredonia compie un nuovo passo nel progetto “One Health e Citizen Science” con la nomina ufficiale del gruppo di lavoro incaricato di sviluppare le attività previste dall’accordo con AReSS Puglia.

Con decreto sindacale del 14 aprile, il sindaco ha individuato i componenti esperti e definito la composizione dell’organismo, che includerà rappresentanti istituzionali, tecnici e figure scientifiche.

Tra i membri figurano i sindaci dei comuni coinvolti – Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata – insieme a due esperti designati: il professor Annibale Biggeri e la dottoressa Giulia Malavasi. Completano il gruppo i rappresentanti della “Casa della Salute e Ambiente”, struttura comunale dedicata ai temi dell’integrazione tra ambiente e salute.

Il progetto si inserisce in una più ampia iniziativa nazionale e interregionale, con l’obiettivo di sviluppare modelli integrati di monitoraggio ambientale e sanitario, valutando l’esposizione della popolazione a fattori di rischio e i relativi impatti sulla salute.

Particolare attenzione sarà riservata alla partecipazione dei cittadini e alla comunicazione del rischio, elementi centrali dell’approccio “One Health”, che punta a integrare salute umana, ambiente e sistemi socio-economici.

L’accordo non prevede oneri diretti per il Comune, mentre AReSS Puglia metterà a disposizione risorse tecniche e informative. Entro 30 giorni il gruppo dovrà definire un protocollo operativo per l’avvio delle attività.

A cura di Michele Solatia.