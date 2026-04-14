Il governo ipotizza uno scenario energetico estremo legato a una possibile crisi nello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi strategici più delicati per il commercio mondiale del petrolio. Le simulazioni indicano un possibile forte aumento dei prezzi dei carburanti tra aprile e luglio, con impatti significativi su benzina, diesel ed energia.
Secondo le stime riportate da la Repubblica, in caso di blocco dello Stretto di Hormuz i prezzi medi europei potrebbero subire impennate rilevanti. Il diesel potrebbe arrivare tra 2,10 e 2,50 euro al litro (+61% rispetto a gennaio), mentre la benzina si collocherebbe tra 2,15 e 2,55 euro al litro (+57%). Si tratta di valori medi, con possibili picchi anche superiori nei singoli mercati nazionali.
Ancora più marcato l’impatto sugli altri comparti energetici. Il cherosene per aerei potrebbe raggiungere 200-260 dollari al barile (+173%), mentre il gas naturale salirebbe tra 90 e 130 euro per megawattora (+271%). Il gas per uso residenziale, invece, potrebbe oscillare tra 110 e 150 euro, con un incremento stimato del 233%.
Lo scenario include anche la valutazione di rotte alternative per il trasporto del petrolio. Il passaggio lungo il Capo di Buona Speranza garantirebbe maggiore sicurezza, ma comporterebbe tempi di consegna più lunghi di circa due settimane e un aumento dei costi logistici di circa 3 dollari al barile, risultando inoltre difficilmente sostenibile su larga scala.
Sul fronte dell’approvvigionamento energetico, si valutano possibili alternative come Nigeria, Congo e Angola, oltre agli Stati Uniti. Tuttavia, l’eventuale acquisto di gas da Washington viene considerato complesso per ragioni geopolitiche. Restano sul tavolo anche altre direttrici come Algeria e il corridoio del TAP – Trans Adriatic Pipeline, che collega l’Azerbaigian all’Europa.
Sul piano politico europeo, si discute anche della posizione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che avrebbe ascoltato le valutazioni dell’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi, secondo cui l’Europa dovrebbe valutare una sospensione del divieto di importazione del gas russo previsto dal 2027.
Resta aperto anche il tema delle forniture dalla Russia. Alcuni Paesi dell’Unione Europea come Slovacchia, Austria e Ungheria continuerebbero a importare gas, direttamente o attraverso triangolazioni con Stati terzi. In alcuni casi si ipotizzano anche rotte “clandestine” tramite petroliere che renderebbero difficile tracciare l’origine degli idrocarburi, con possibili coinvolgimenti indiretti anche di altri Paesi come la Spagna.
Uno scenario complesso che evidenzia la vulnerabilità del sistema energetico europeo di fronte a possibili crisi geopolitiche nelle principali rotte globali del petrolio.
Lo riporta open.online.
1 commenti su "Rischio diesel a 2,50 euro: lo scenario energetico in caso di crisi nello Stretto di Hormuz"
Italia paese di merda resa tale dai suoi governanti! Canada e Germania, per citarne qualcuna, hanno eliminato le tasse sui carburanti.