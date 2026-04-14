Rossella Fini candidata sindaco: il centrosinistra unito per la città

Dopo un confronto intenso e approfondito, le forze della coalizione del Campo Largo — composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e dalle liste Partito della Città, Prossima e Con San Giovanni Rotondo — annunciano, con spirito unitario, la candidatura a sindaco di San Giovanni Rotondo di Rossella Fini alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

Il percorso di costruzione della coalizione progressista di San Giovanni Rotondo trova nel nome della candidata sindaco una sintesi condivisa, capace di rappresentare le diverse sensibilità e di interpretare con autorevolezza le sfide che attendono la città.

L’avvocato Rossella Fini incarna equilibrio, competenza e visione. Il suo profilo unisce il rigore della professione forense a una concreta capacità di costruire soluzioni, già dimostrata nel corso del suo precedente mandato da assessore. Qualità indispensabili per guidare San Giovanni Rotondo, che oggi chiede risposte in una fase delicata della vita cittadina.

Con la candidatura di Rossella Fini si apre una nuova stagione, contraddistinta da responsabilità, chiarezza e impegno comune.

L’obiettivo è restituire slancio alla città, rafforzarne il ruolo e costruire prospettive reali sia per chi vive la quotidianità sia per le nuove generazioni, in un clima di serenità e fiducia. Un contesto indispensabile per rilanciare l’azione amministrativa, animandola con uno spirito di condivisione e rinnovamento, capace di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini.

La coalizione progressista si presenta compatta a questo appuntamento, determinata a offrire una proposta seria e all’altezza delle aspettative: per uno sviluppo equo e sostenibile, per una città aperta e inclusiva, che valorizzi la propria vitalità culturale e dia spazio alle energie positive e innovative già presenti nella comunità. Una città a misura di famiglie, bambini, anziani, persone fragili e, soprattutto, giovani.

La macchina organizzativa del Campo Largo è già al lavoro per i primi incontri pubblici, con tavoli tematici aperti alla cittadinanza per raccogliere istanze e suggerimenti.

“Uniti per San Giovanni Rotondo. Uniti per costruire il futuro.”