"Scie nel cielo e dubbi a terra". Marasco lancia l'allarme: "Manfredonia chiede verità"

MANFREDONIA – Scie persistenti nel cielo, giornate più cupe del normale e interrogativi che si moltiplicano tra i cittadini. È su questi elementi che si basa l’istanza formale presentata dal consigliere comunale Giuseppe Marasco, che ha inviato una PEC al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Comune di Manfredonia e, per conoscenza, ad ARPA Puglia, Prefettura e Procura di Foggia.

Al centro della segnalazione, una presunta attività atmosferica anomala osservata negli ultimi mesi sopra il territorio sipontino. Secondo quanto riportato, si tratterebbe di “sorvoli aerei con rilascio di scie di lunga permanenza”, fenomeni che – sostiene Marasco – sarebbero “incompatibili con la normale condensazione da traffico aereo civile”.

Non solo. L’esposto evidenzia anche una coincidenza tra tali episodi e alcune giornate caratterizzate da un insolito oscuramento del cielo e da una riduzione dell’irraggiamento solare. Una situazione che, sempre secondo il consigliere, potrebbe avere potenziali ricadute sulla salute pubblica, sull’agricoltura e persino sulla produzione di vitamina D nella popolazione.

Nella comunicazione, Marasco chiede interventi immediati e concreti. In primo luogo, un accertamento approfondito da parte degli enti competenti: ARPA Puglia e ASL Foggia dovrebbero verificare la qualità dell’aria e rilevare l’eventuale presenza di metalli o particolato anomalo, sia al suolo sia nelle acque di prima pioggia. I risultati, si legge, dovrebbero essere resi pubblici entro 30 giorni.

Secondo punto, la trasparenza. Il consigliere domanda l’accesso a eventuali atti, autorizzazioni o comunicazioni riguardanti programmi di modificazione meteorologica o test atmosferici svolti negli ultimi due anni nello spazio aereo interessato.

Infine, invoca l’applicazione del principio di precauzione, chiedendo la sospensione di qualsiasi attività di irrorazione atmosferica non dichiarata e la convocazione di un’audizione pubblica in Consiglio comunale, con la partecipazione di ARPA, ASL, ENAC e rappresentanti dei cittadini.

L’iniziativa potrebbe aprire un fronte istituzionale e giudiziario. Nella PEC, infatti, Marasco si riserva di adire le autorità competenti qualora non arrivino risposte entro 30 giorni, richiamando la normativa sulla trasparenza amministrativa.