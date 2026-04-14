Tpl Foggia, tensioni in maggioranza sul piano in house Ataf

È una fase di forte tensione politica e amministrativa quella che riguarda l’ipotesi di affidamento in house del trasporto pubblico locale ad Ataf a Foggia, una vicenda che sta generando perplessità anche all’interno della maggioranza del cosiddetto campo largo.

La proposta di delibera, che conferisce alla sindaca Maria Aida Episcopo il mandato per richiedere alla Provincia la delega necessaria a proseguire con la gestione interna del servizio, ha infatti sollevato criticità sull’iter istruttorio e sulla completezza degli atti.

A frenare il percorso sarebbero soprattutto alcuni consiglieri, tra cui esponenti del Movimento 5 Stelle, che hanno sospeso ogni valutazione in attesa di ulteriori approfondimenti. Le principali perplessità riguardano la mancanza di documenti ritenuti essenziali come il piano economico-finanziario, il piano industriale e la relazione motivazionale rafforzata, strumenti necessari per certificare la sostenibilità e la legittimità dell’affidamento.

Secondo una parte dei consiglieri, inoltre, la precedente delibera di Giunta del luglio 2025 non avrebbe piena efficacia giuridica, elemento che alimenta dubbi sulla solidità dell’intero impianto amministrativo.

Sul piano politico si registra una spaccatura anche nelle commissioni consiliari: alcune hanno espresso parere favorevole, altre hanno chiesto ulteriori verifiche. Tra i consiglieri favorevoli all’approfondimento figurano diversi membri della maggioranza e dell’opposizione, mentre pesa la posizione critica dei gruppi più cauti.

La sindaca, che ha convocato i capigruppo per comunicazioni urgenti, avrebbe manifestato irritazione per le resistenze emerse, in un quadro politico già segnato da tensioni interne.

La delibera prevede comunque un doppio passaggio in Consiglio comunale, con ulteriori atti che dovrebbero definire il percorso tecnico-amministrativo, compresa la predisposizione del PEF e il supporto di consulenze specialistiche.

Il nodo dell’affidamento si inserisce in un contesto più ampio: Ataf gestisce il servizio di trasporto urbano dal 2003, con proroghe successive, l’ultima delle quali in scadenza nel 2026. La normativa regionale e nazionale prevede che la competenza principale sia della Provincia, ma una modifica del 2019 consente ai Comuni di richiedere l’affidamento in house, opzione scelta dal Comune di Foggia per mantenere il controllo diretto del servizio e tutelare i livelli occupazionali.

Nel frattempo, la Regione Puglia ha ridisegnato l’organizzazione del servizio in più lotti, modificando lo schema iniziale che prevedeva un unico ambito provinciale.

La Provincia di Foggia ha inoltre sollecitato chiarimenti alla Regione, segnalando che la procedura risulta ancora incompleta sotto il profilo amministrativo.

Sul fronte sindacale cresce la preoccupazione dei lavoratori Ataf, che temono incertezze sul futuro occupazionale. La Fit-Cisl ha chiesto garanzie sulla continuità del servizio e sull’inserimento delle clausole di salvaguardia nei futuri bandi, oltre al rispetto degli adempimenti verso le autorità di regolazione e vigilanza.

A complicare ulteriormente il quadro c’è anche il rispetto delle norme europee: il regolamento comunitario impone infatti obblighi di trasparenza e una pubblicazione preventiva delle informazioni almeno un anno prima dell’affidamento diretto, passaggio che al momento non risulterebbe ancora completato.

Il percorso appare dunque ancora lungo e incerto, tra verifiche tecniche, tensioni politiche e vincoli normativi. Sullo sfondo resta il futuro di Ataf e la stabilità occupazionale dei suoi lavoratori, elemento centrale di una vicenda che intreccia scelte amministrative e delicati equilibri politici.

Lo riporta foggiatoday.it.