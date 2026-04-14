Donald Trump torna ad alzare lo scontro con Giorgia Meloni e, in una telefonata con il Corriere della Sera, lancia un duro affondo contro la presidente del Consiglio italiana. “Giorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato”, avrebbe dichiarato il presidente americano, accusando la premier di essersi allontanata dalle posizioni che in passato le avevano fatto guadagnare la sua stima.

Trump sostiene di non parlare con Meloni “da molto tempo” e contesta apertamente la linea del governo italiano sui principali dossier internazionali. “Perché non vuole aiutarci con la Nato, non vuole aiutarci a sbarazzarci dell’arma nucleare. È molto diversa da quello che pensavo”, afferma il tycoon, che solo un mese fa, sempre in un’intervista al quotidiano di via Solferino, aveva definito Meloni “un’amica” e “una grande leader che cerca sempre di aiutare”.

Ora, invece, il giudizio appare completamente ribaltato. “Non è più la stessa persona, e l’Italia non sarà lo stesso Paese”, dice Trump, collegando il suo attacco anche alle recenti posizioni espresse dalla premier.

In mattinata, intervenendo al Vinitaly, Meloni aveva ribadito la necessità di mantenere un rapporto saldo con Washington, pur senza rinunciare all’autonomia politica. Senza citare direttamente Trump, la presidente del Consiglio aveva dichiarato: “Quando si è amici e quando si hanno degli alleati, particolarmente se sono strategici, bisogna anche avere il coraggio di dire quando non si è d’accordo, che è quello che io faccio ogni giorno”. E ancora: “L’Italia con gli Stati Uniti ha un rapporto che va avanti da qualche anno, non riguarda il singolo governo”.

Lo scontro si è poi esteso anche alle polemiche sulle parole di Trump contro il Papa. Il presidente Usa ha replicato duramente alle critiche ricevute da Meloni dopo le sue precedenti dichiarazioni sul Pontefice. “È lei che è inaccettabile, perché non le importa se l’Iran ha un’arma nucleare e farebbe saltare in aria l’Italia in due minuti se ne avesse la possibilità”, avrebbe affermato Trump. Dal canto suo, Meloni aveva definito “inaccettabili” le parole del leader americano contro Papa Leone, esprimendo pubblicamente solidarietà al Pontefice.

Nella stessa conversazione, Trump ha rincarato la dose anche sul Vaticano. “Il Papa non ha idea di cosa stia succedendo in Iran”, sostiene, accusandolo di non comprendere la minaccia rappresentata da Teheran. Secondo il presidente Usa, il Pontefice “non dovrebbe parlare di guerra” perché “non capisce quello che sta succedendo”.

L’intervista si allarga poi ad altri temi sensibili per l’Europa. Trump torna ad attaccare le politiche migratorie dell’Unione europea, sostenendo che “l’immigrazione sta uccidendo l’Italia e tutta l’Europa” e che il continente “si sta distruggendo dall’interno”. Critiche anche sul fronte energetico: “Pagano i più alti costi del mondo per l’energia e non sono nemmeno pronti a battersi per lo stretto di Hormuz da dove la ricevono. Dipendono da me perché lo tenga aperto”.

Infine, un passaggio dedicato all’Ungheria e a Viktor Orbán. Commentando la sconfitta del premier ungherese, Trump lo ha definito “un mio amico” e “un brav’uomo”, lodandone soprattutto la linea sull’immigrazione: “Non ha lasciato che la gente venisse a rovinare il suo Paese come ha fatto l’Italia”.

Sul caso è già intervenuta anche la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, che dalla Camera ha espresso “ferma condanna” per le parole del presidente americano. “Siamo avversari in quest’Aula, ma tutti cittadini italiani e non accetteremo attacchi o minacce al governo e al nostro Paese”, ha dichiarato, manifestando solidarietà alla presidente del Consiglio.

Le parole attribuite a Trump segnano così un nuovo momento di forte tensione nei rapporti tra Washington e Roma, in un quadro internazionale già segnato da crisi militari, frizioni diplomatiche e scontri politici sempre più personali.