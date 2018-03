Benzoapirene e Pm10.Nicastro:”Entro maggio piano di risanamento per Taranto”

Di:

Taranto – “CON la convocazione di oggi si è conclusa la fase di ascolto e concertazione con le tre principali aziende che hanno insediamenti produttivi che insistono sulla città di Taranto, adesso i tecnici della Regione predisporranno un piano di risanamento in merito a benzoapirene e PM10 per una sensibile riduzione delle immissioni in atmosfera”. Così l’Assessore alla Qualità dell’Ambienteal termine dei tre incontri previsti stamane con Eni, Cementir e Ilva.“Ci sono sul tavolo alcune proposte concrete ed interessanti da parte delle aziende, anche se, per amore di verità, non da tutte abbiamo ricevuto attenzione e collaborazione come ci saremmo aspettati.Entro la fine di maggio – conclude – proporrò alla giunta un piano di risanamento che interverrà sulle principali fonti di produzioni degli inquinanti, dal traffico veicolare agli insediamenti produttivi, per rendere conclusivo il lavoro svolto attraverso questo tavolo di confronto”.Redazione Stato