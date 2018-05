Area mercatale San Severo, “Agorà” chiede spostamento

Di:

San Severo. Riceviamo e pubblichiamo la nota congiunta dell’Associazione ‘Agorà’ degli esercenti mercatali a firma del Presidente Claudio Cozzoli, e del Vice Alessandro Carafa, che in una lettera protocollata indirizzata al Sindaco di San Severo, Francesco Miglio, e agli organi assessorili e dirigenziali dell’Area delegata alle Attività produttive, chiedono la delocalizzazione del mercato da Piazza Allegato a zone adiacenti lo spiazzo Cavallotti. Per i referenti di categoria la soluzione, già sperimentata in passato in via temporanea, potrebbe avvantaggiare consumatori ed operatori penalizzati da problematiche sui parcheggi e dalla presenza sul territorio della grande distribuzione.

Nota

“Premesso che negli ultimi mesi c’è stato un confronto discreto, ma continuo e fattivo, fra la dirigenza dell’associazione in epigrafe ed esponenti della P.A. avente come tema la ricerca di soluzioni praticabili che permettessero un miglioramento delle sorti commerciali e soprattutto economiche dei venditori del mercato centrale di Piazza Allegato. Dato atto che gli uffici All’Assessore Attività Produttive si sono prodigati fattivamente per ascoltare le giuste istanze dei venditori ambulanti, culminati con un incontro di qualche settimana fa nei locali del Palazzo di Città Visto che dagli uffici della P.A. non sono finora giunti segnali che avrebbero potuto soddisfare le aspettative sia da parte degli amministratori, sia della stragrande maggioranza dei venditori ambulanti del mercato, che consistevano nella delocalizzazione sperimentale del mercato in via Salvemini (peraltro già sede temporanea del mercato ai tempi del rifacimento di Piazza Allegato).

Considerato che è ancora di la da venire la soluzione della problematica dei parcheggi del centro storico, che in teoria doveva avvantaggiare gli utenti consumatori, ma che sta danneggiando enormemente la categoria, stretta ormai inesorabilmente fra le grandi catene dei supermercati e dell’alto numero di venditori cosiddetti “fuori mercato”. Sulla scorta di tutto quanto su esposto, l’associazione Agora chiede agli indirizzi e a tutte le forze politiche della città, di prendere in seria considerazione l’eventualità, e la preziosa opportunità concessa dai venditori dell’area mercatale centrale di Piazza Allegato, di allocare sperimentalmente il mercato nello spiazzo di Piazza Cavallotti e spazi adiacenti. La soluzione vedrebbe risolte le tantissime problematiche inerenti i parcheggi, la sicurezza, il controllo e la viabilità cittadina legata alla presenza del mercato, attenuando molte delle difficoltà economiche che stanno attanagliando la categoria, da tanto tempo in affanno sotto l’aspetto tributario ed erariale. In attesa di un urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti”.

(A cura di Ines Macchiarola – inesmacchiarola1977@gmail.com)