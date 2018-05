Assalto al caveau di Catanzaro, 2 arresti

Di:

Foggia. Nell’ambito di un’attività coordinata dalla DDA di Catanzaro e che ha visto altresì coinvolti, la Squadra Mobile di Catanzaro e il Servizio Centrale Operativo, gli Agenti della Squadra Mobile di Foggia hanno notificato in carcere, la misura restrittiva della custodia cautelare, nei confronti di Carmine Fratepietro, di Andria classe 1978 e Matteo La Dogana, di Cerignola classe 1972, entrambi pregiudicati.

Le indagini svolte hanno acclarato la piena responsabilità degli stessi in ordine alla rapina a mano armata consumata in data 04.12.2016 presso l’istituto della Sicurtransport di Caraffa di Catanzaro, allorquando vennero portati via oltre 8 milioni di euro.

In particolare gli investigatori in ordine a La Dogana, a seguito di accurata attività investigativa, riuscivano a comprendere che lo stesso potesse avere ancora la disponibilità di una parte del provento della rapina. L’intuizione si rivelò vincente in quanto, a seguito di accurata perquisizione effettuata a Cerignola nell’ottobre 2017 in un’abitazione nella disponibilità di una persona apparentemente estranea ad un contesto criminale , ma molto vicina a La Dogana, veniva rinvenuta la somma di euro 119.000 , di cui una banconota da 100 euro riportava il timbro della Sicurtransport.

Fondamentali sono state le attività tecniche effettuate a carico di Fratepietro che, colloquiando in particolare con la moglie all’interno del carcere, forniva elementi tali da dimostrare la sua partecipazione attiva alla rapina presso il caveau di Catanzaro.

Si evidenzia che tanto La Dogana quanto Fratepietro non erano stati attinti dai provvedimenti di fermo emessi alcune settimane addietro dalla DDA di Catanzaro, in quanto già in carcere per altri reati .

Contestualmente si è provveduto a rinotificare la misura cautelare in carcere emessa dal gip di Catanzaro nei confronti di MANCINO Mario, di Cerignola classe 1981, già destinatario del provvedimento di fermo.

Sono attivamente ricercati altri due destinatari dei provvedimenti restrittivi.

Redazione StatoQuotidiano.it