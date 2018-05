Manfredonia. Il Coro accademico dei bambini di Barnaul A.B. Tarnetsky (foto-video)

Di:

Il “Coro accademico dei bambini di Barnaul A.B. Tarnetsky” si esibisce con programmi di concerti di beneficenza in istituzioni mediche, orfanotrofi, case di cura, cooperando strettamente con la Casa regionale russo-tedesca d’Altai. Tutte le città e gli eventi regionali si svolgono con la loro partecipazione. Ora sono stati ospiti a Manfredonia esibendosi nella Scuola Ungaretti Maria teresa di Calcutta. (Manfredonia, 12 maggio 2018)

Dati

Gritsaj Inessa Valentinovna, maestro del coro, fondatore del collettivo “Sentyabrinki”, insegnante del Collegio Musicale di Barnaul, insegnante di canto e capo del dipartimento della direzione corale, professore dell’Universita’ di Barnaul, direttore del Coro accademico dei bambini di Barnaul. Deputato della Duma di Barnaul. Si è diplomata al Conservatorio statale di Novosibirsk “Glinka”(nello stesso Conservatorio ha eseguito un corso post-laurea).

Vasiljeva Larissa Ivanovna – direttore del Coro accademico di Barnaul (settore adulti), nonche’del Coro accademico dei bambini di Barnaul. Allo stesso tempo lavora come solista di questo coro. Si è laureata nell’Istituto musicale.

Losina Anna Viktorovna –l’accompagnatore, insegnante. Suona perfettamente il pianoforte. Si è laureata presso l’Universita’ statale d’Altai, la Facoltà di Arti Musicali.

A proposito della composizione.

Nel 2002, quando fu creato questo complesso, c’erano solo 12 bambini nella sua composizione. Ora ci sono più di 80 persone di diverse età. Fu chiamato il complesso vocale per bambini Sentyabrinki, poi divenne il gruppo modello di Altai, in seguito ricevette il titolo di un collettivo esemplare della Russia.

A proposito di premi:

Il collettivo si distingue per l’arte performativa, per la quale è stato premiato nei seguenti concorsi internazionali:

Nel 2010, in Austria- Il secondo progetto internazionale culturale ed educativo “I bambini- la missione della pace” il Gran Premio

Nel 2011, in Germania ha partecipato al Festival “Il treno dell’amicizia Mosca-Berlino”

Nel 2011, nella Repubblica Ceca- “La festa del tempo” il Gran Premio

Nel 2011, in Cina – il Secondo Festival Internazionale-Concorso “Il loto di cristallo”

Nel 2012,in Israele- “Sorrisi del Mar Rosso”il Gran Premio

Nel 2014,a San Pietroburgo (Russia)- I campionati del mondo di cori per bambini e ragazzi il Gran Premio

Nel 2015, a Kazan (RepubblicaTatarstan-Russia) il Gran Premio nella competizione corale

nel 2015 il coro si è esibito sul palcoscenico del Teatro regionale del dramma insieme all’Orchestra sinfonica del Teatro Mariinsky sotto la direzione di Valery Gergiev.

Nel 2016, il Gran Premio nella competizione del Distretto Federale Siberiano

Nel 2016 –a Sochi (Russia) 9 Giochi mondiali corali – 2° posto e medaglia d’argento.

Nel 2017 –a Riga (Lettonia)3 giochi corali europei – due medaglie d’oro in due nominazioni.

Nel 2017 –a Mosca (Russia) Concorsocorale della Russia – il primo posto.

Nel 2017 – a Mosca si è esibito al Cremlino davanti al reggimento presidenziale.

Oggi il coro dei bambini di Barnaul partecipa ai progetti diretti dall’Orchestra “Siberia”, Coro accademico, Orchestra sinfonica della società filarmonica regionale.

A proposito di beneficenza.

