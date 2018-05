De Leonardis “I rifiuti di Roma in Puglia, quali i costi e i benefici?”

Di:

Foggia. “Il mancato completamento del ciclo dei rifiuti era e rimane una delle principali criticità ed emergenze della Puglia, non adeguatamente affrontata dalle precedenti e dall’attuale giunta regionale. Per questo, sono stupito della richiesta pervenuta dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti di smaltire proprio nella nostra regione i rifiuti eccedenti della Capitale, e della trattativa che sarebbe in corso, della quale il consiglio regionale è tenuto all’oscuro.

Credo che prima di tutto vada fatta un’opportuna analisi dei benefici e dei costi per le nostre comunità, prioritaria rispetto al principio di solidarietà tra Regioni. Le piramidi di rifiuti ben visibili lungo la tratta Foggia – Bari, per fare solo un esempio, alimentano ulteriori e fondate perplessità, e in ogni provincia la situazione è al limite. E l’assenza da mesi di un assessore all’Ambiente aumenta il disorientamento e i ritardi in un ambito così delicato”.

“La risposta che appare quindi più logica e scontata sarebbe quindi un cortese ma chiaro ‘No, grazie’. Tuttavia, qualora fosse considerata invece un’opportunità vantaggiosa e irrinunciabile, discuterne in Consiglio sarebbe opportuno e doveroso. Per rispetto dei diretti interessati e della comunità pugliese”.

Di seguito, una nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis.