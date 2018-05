FacciamofiorireFoggia

Di:

Foggia. A seguito del recente episodio di vandalismo, che ha molto colpito l’opinione pubblica, e per dare un segnale di iniziativa civica dal basso, la Fondazione Apulia Felix, ha deciso di offrire la sistemazione delle fioriere poste in piazza Siniscalco Ceci, accanto e alle spalle del Comune, attualmente in stato di abbandono.

Mercoledì 16 maggio, alle ore 11, la Fondazione presenterà il lavoro di piantumazione di fiori e piante nelle fioriere della piazza.

Con questo gesto la Fondazione vuole sollecitare gli abitanti della zona a occuparsi delle piante, provvedendo ad innaffiarle e a curarle.

Si tratta solo di un piccolo, minuscolo, segnale di partecipazione attiva alla cura della città che necessita dell’attenzione dei cittadini, oltre che alla cura da parte delle Istituzioni.

“Mi auguro che questo segnale venga apprezzato dalla comunità locale e che stimoli iniziative analoghe anche in altre zone della città.

La nostra Fondazione crede molto nell’affidamento ad associazioni, fondazioni, gruppi di cittadini di spazi e strutture comuni, da recuperare, gestire e far vivere, al servizio di tutti, come dimostrano i casi dell’Auditorium Santa Chiara e di Parcocittà.” Questa la speranza del Presidente della Fondazione Giuliano Volpe che presenzierà all’ iniziativa insieme ad altri soci della Fondazione.