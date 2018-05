Foggia. Successo per il Concorso Nazionale Musicale “Umberto Giordano”

Gianni Cuciniello e Lorenzo Ciuffreda con Piero Pelù

Foggia. Si è chiusa nel weekend la decima edizione del Concorso Nazionale Musicale “Umberto Giordano”. Un’edizione che è stata caratterizzata più dalla elevata qualità artistica dei candidati che dai numeri, che si sono mantenuti comunque alti con 1.200 iscrizioni e migliaia di interazioni attraverso i social. Nella quattro giorni della manifestazione, partita l’8 maggio scorso all’Auditorium Santa Chiara, sono stati esaminati: 7 cori, 150 solisti, 30 cantanti, 7 orchestre, 20 ensemble e 7 band. In allegato il comunicato stampa completo con i commenti e i nomi dei vincitori di tutte le sezioni. Ufficio Stampa

Concorso Nazionale Musicale Umberto Giordano – Associazione "Suoni del Sud"

