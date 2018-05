“Gigi Buffon da record”

Di:

Roma. Con la vittoria del settimo Campionato consecutivo, Gianluigi Buffon ha scritto l’ennesimo record della sua straordinaria carriera: nessuno in Italia ha vinto più Scudetti del numero uno bianconero, 9 in totale, tutti indossando la maglia della Juventus.

Il portiere si issa sul gradino più alto del podio, staccando Giovanni Ferrari, Giuseppe Furino e Virginio Rosetta (fermi a quota 8), che a loro volta hanno vinto almeno cinque titoli a testa con la Juventus.

In diciassette anni in maglia bianconera Buffon ha conquistato 9 Scudetti, 4 TIM Cup, 5 Supercoppe TIM, battendo un record dopo l’altro e diventando, tra l’altro, il calciatore con più minuti giocati in Serie A TIM e in tutte le competizioni con la Juventus, il portiere con la più lunga striscia di imbattibilità nella storia del massimo Campionato (974), con più presenze nella storia della Serie A (639), ed il giocatore ad aver vinto il maggior numero di trofei con il club bianconero (19).

Una carriera che ha avuto pochissimi eguali in Italia e nel mondo, che consacra definitivamente Buffon come uno dei più grandi della storia calcistica.

fonte legaseriea