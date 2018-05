Gruppo Objectway, il sì della Regione Puglia

Di:

La Giunta regionale dice sì al progetto ideato da Obiectway spa.Q uest’ultima di conseguenza è ammessa a presentare gli elaborati definitivi. L’investimento complessivo è di 9.179.861,43 euro, l’aiuto concedibile dalla Regione euro 4.535.692,82, tre i nuovi occupati.

Obiectway spa,sede legale Milano,fatturato di 26.751.085,00 euro,totale a bilancio 55.170.807,00,nessun dipendente dichiarato.

Nel corso degli anni 2011-2013 ottiene dalla Regione pugliese euro 3.402.998,04 per le fabbriche di Bari e Brindisi, con incremento occupazionale di 49 maestranze.

Fa parte del Gruppo Objectway che ha un volume d’affari consolidato,ogni 365 giorni, di 60 milioni di euro,il personale ammonta a 616 unità,totale a bilancio 71.576.274,00 euro.

Sodalizio che detiene quanto segue : 99,9% di Objectway financial software nv(Belgio) che a sua volta possiede 100% di Objectway Ireland Limited ;100% di Objectway wealth service srl(Italia) che è proprietaria del 100% di Objectway securities service srl; 100% di Objectway group UK limited(Regno Unito) che controlla il 100% di Objectway Flagship limited; 100% di Objectway limited.

Quale programma industriale Objectway spa dovrà realizzare negli stabilimenti di Bari e Brindisi?

Lo studio e costruzione di una struttura informatica denominata Unified wealth management platform, in grado di innovare profondamente il modello di business e di servizio nel mondo dei provider finanziari,superando l’attuale modalità operativa basata sul consulente fisico presente in agenzia. Dal punto di vista tecnologico Unified punta alla trasformazione delle vecchie piattaforme applicative in moduli auto-consistenti,tramite l’architettura distribuita dei micro-services che possono essere utilizzati da soli o integrati in soluzioni.

Il mercato di riferimento del Gruppo Objectway risulta in crescita come testimoniano le sedi aperte in Italia,Belgio e Regno Unito.

In particolare, supporta gli istituti finanziari nell’innovazione tecnologica e processi di business,aiutandoli a migliorare la qualità dei prodotti e servizi offerti riducendo i costi.

Nel 2015,secondo il World reatil banking report 2016, gli impieghi globali in imprese di finanza tecnologica hanno toccato la cifra di 20 miliardi di dollari.

Per quanto riguarda,a livello europeo, le società concorrenti di Objectway si riscontrano la compagine americana Fiserv che sviluppa e vende tecnologie finanziarie,FIS fidelity national information fornitore internazionale nel settore bancario di procedure di pagamento, Infosys Limited specializzata in servizi informatici con sede a Bangalore,113.796 tra occupati e collaboratori,uffici in 22 Stati e centri di ricerca in Cina e Australia e Canada e Giappone, Avaloq leader mondiale nel comparto fintech con sede in Svizzera e 2.200 dipendenti altamente qualificati e 450 banche come committenti.

Objectway Gruppo nasce nel 1990, promotore è l’ingegnere nucleare Luigi Marciano. Capitale sociale euro 2.030.026,00 suddiviso così : 69,09% Luigi Marciano,26,11% Futurimpresa SGR spa,4,8% G.B.L. Fiduciaria spa.

Sono centocinquanta i clienti—Fineco,Azimut,Cnp Assicurance,Brewin Dolpin,eccetera– sparsi principalmente in Europa e centro Africa,le piattaforme di software “… supportano l’attività di oltre 100 mila investment manager e private bunker e circa 1.000 miliardi di patrimonio in gestione”.

A cura di Nino Sangerardi, 14 maggio 2018