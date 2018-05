(Photo by Ulrich Baumgarten via Getty Images)

Foggia. Venerdì 25 maggio, dalle ore 09.00, la sede del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Foggia (via Napoli, 25 – Foggia) ospiterà l’evento Imprenditore 4.0: Avviare un’impresa nell’era digitale. La conferenza, organizzata in partnership con Coface Italia, multinazionale tra i leader mondiali nell’assicurazione dei crediti, ed Up2lab – marketing consulting, società di consulenza e studio internazionale di origini pugliesi, si pone l’obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti utili a valutare l’auto-imprenditorialità come percorso lavorativo. L’obiettivo, spiega Ernesto De Martinis, CEO di Coface Italia, è quello di “dar vita ad una vera e propria giornata di orientamento, nell’arco della quale offrire una panoramica sulle nuove opportunità imprenditoriali derivanti dall’innovazione tecnologica e dalla digitalizzazione”. Al fine di fornire agli studenti testimonianze concrete, la conferenza vedrà in veste di relatori diversi esperti del settore: Startupper, manager, consulenti aziendali. Un quadro completo sul processo di avviamento di una nuova impresa: Dalla definizione di un modello di business efficiente al Fundraising, dal Management al Piano di Marketing e Comunicazione. È previsto il riconoscimento di n. 1 credito formativo universitario per gli studenti che parteciperanno alla suddetta giornata di placement. “Imprenditore 4.0: Avviare un’impresa nell’era digitale” ultima modifica: da

