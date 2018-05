1958- Badia di S.Leonardo in Lama Volara-Festa dell'Ascensione

Di:



Galleria













(A cura di Franco Rinaldi, cultore di storia e tradizioni popolari di Manfredonia) La festa dell’ascensione nell’Abbazia di San Leonardo e l’opera di Mastrobuoni ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.