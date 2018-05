Manfredonia, “Siamo dipendenti INPS” e tentano di truffare anziana

Di:

Manfredonia, 13 maggio 2018. Ancora tentate truffe ai danni di anziani. Come rende noto il figlio di una 80enne di Manfredonia, nello scorso fine settimana due donne, “una bruna, l’altra bionda, di altezza media, entrambe 30enni“, fingendosi “dipendenti dell’INPS” hanno tentato di portare via dei soldi da un’abitazione del centro sipontino, dove risiede una signora. “Hanno tentato di truffarla proprio nel momento in cui non c’era nessun in casa. Probabilmente si erano appostate da tempo, controllando i nostri movimenti”.

La donna è riuscita a mettere in fuga le due false “dipendenti” quando ha manifestato la propria volontà di telefonara “il nipote” per chiedere conferma sulla serie di una banconota.

Focus

Truffe agli anziani: 160mila a rischio in Capitanata

Sono circa 800mila, in Puglia, e oltre 160mila in provincia di Foggia, gli ultrasessantacinquenni che rischiano di essere vittime di truffe. E’ quanto emerge dalla capillare campagna informativa e di contrasto contro l’odioso fenomeno messa in campo dallo SPI Cgil, il Sindacato dei Pensionati Italiani.