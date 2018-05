Immagini in allegato al testo

Di:



Manfredonia, 14 maggio 2018. ”Una festa della mamma particolare per Manfredonia. Come una madre premurosa, la nostra città, ha accolto calorosamente la carovana di 65 auto storiche provenienti da tutta la Puglia (un centinaio i componenti degli equipaggi) facendo scoprire alcuni dei suoi gioielli più preziosi: San Leonardo, Ipogei Capparelli e Basiliche di Siponto. Piccoli grandi segnali che (piú di) qualcosa davvero si sta muovendo per Manfredonia a livello turistico. La strada è quella giusta e, ne sono convinto, sarà sempre più un crescendo di numeri e risultati per il prestigio e l’economia della nostra comunità. Un ringraziamento voglio rivolgerlo a chi ha reso possibile questa manifestazione: Fiat 500 CLUB ITALIA , Coordinamento di Cassano delle Murge (in collaborazione con i coordinatori di Foggia e Manfredonia), Agenzia del Turismo Manfredonia, Polizia municipale, Associazione di Volontariato PASER di Manfredonia, Associazione SCIC – Associazione Socio Culturale Ipogei Capparelli, Associazione Proloco di Manfredonia. Un saluto speciale ai “cinquecentisti” che oggi hanno omaggiato la nostra città con la loro scelta e presenza”. (Nota su facebook del sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi) fotogallery



Riccardi “500 (e più) ottimi motivi per visitare Manfredonia” ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.