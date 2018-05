Rottamazione cartelle al rush finale, martedi’ si chiude

Di:

(ansa) Rush finale per la ”rottamazione” delle cartelle esattoriali. Scade martedì 15 maggio il termine per la domanda di adesione alla ”definizione agevolata” delle somme contestate da fisco ed enti locali. E’ un’appuntamento di rilievo, dal quale l’erario conta di ricevere 500 mila istanze per cancellare 3 milioni di cartelle. L’incasso, secondo le stime ufficiali, dovrebbe garantire quest’anno almeno 1,6 miliardi di gettito.

Per i contribuenti è invece l’opportunità per liberarsi delle contestazioni senza senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, oppure – se si tratta di multe – delle eventuali maggiorazioni. Per l’occasione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ha preso il posto di Equitalia, ha lasciato aperti anche di sabato i propri sportelli, registrando un afflusso di circa 15.000 cittadini. Anche in questo caso, però, il contribuente conferma un’attitudine ad un confronto sempre più digitale.

Oltre il 50% delle richieste di rottamazione finora arrivate sono state fatte via web, utilizzando il portale dell’Agenzia sul quale è possibile presentare la richiesta fino alla tarda sera del 15 maggio. Ecco una mini-guida. (ansa)