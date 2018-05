Vieste: al via la I edizione della ‘Poesia di Capitanata’

PH LIBERA MARIA CIOCIOLA

Di:



Vieste, 14 maggio 2018. “‘Poesia di Capitanata’ rappresenta un contenitore culturale in cui le opere di tanti poeti provenienti dai vari paesini del Gargano possono essere convogliate dando così il loro contributo alla tradizione poetica dialettale ed italiana del territorio”. Così Franco Ferrara, ideatore ed organizzatore, assieme ai Poeti di Capitanata, del concorso poetico. La I edizione del concorso ‘Poesia di Capitanata’ si è svolto nell’Auditorium della scuola media statale ‘Alighieri-Spalatro’ di Vieste nella mattinata del 12 maggio scorso; tanti i poeti, neofiti e non, presenti all’evento e che hanno decretato il successo della manifestazione. Le Autorità, nella persona dell’assessora alla cultura Maria Grazia Starace, del viestano hanno aperto la mattinata spendendo ottime parole a favore del lavoro svolto da Franco Ferrara e di quanto sia lodevole la voglia di mettere in mostra i numerosi talenti nostrani. Ad evidenziare ulteriormente l’importanza di non lasciar cadere nell’oblio le tradizioni culturali autoctone, illustri ospiti come Giuseppe Donatacci (docente dell’Università del Crocese Scuola di tradizioni di Foggia), Giorgio Pellicano (poeta Università del Crocese Scuola di tradizioni di Foggia) e Pasquale Cacchio (membro associazione culturale Daunia & Sannio di Castelluccio Valmaggiore). FOTOGALLERY





Declamando le proprie poesie vincitrici della gara, i poeti di Capitanata hanno dato sfoggio della loro destrezza nello sviluppare pensieri in versi perlopiù dedicati alle bellezze del loro paese d’origine ed alla nostalgia provata vivendo lontano per motivi di vario tipo, soprattutto lavorativi. Precisamente si sono avvicendati i versi di 47 poeti di Capitanata, 7 di Vieste e 6 ospiti provenienti da altre zone limitrofe accompagnati dalle esibizioni de ‘I Cantori di Civitate’ e dei ‘Aria Sonora’. Le poesie premiate con ‘Attestato di Partecipazione’, ‘Premio Città di Vieste’ e ‘Menzione speciale per gli Autori’ sono state raccolte in un’antologia che verrà depositata all’interno della Biblioteca provinciale ’Magna Capitanata’ di Foggia e della Biblioteca civica ‘Minunziano’ di San Severo. “Siamo felici del risultato raggiunto in questa giornata di premiazioni ma l’augurio è che questo concorso poetico possa non fermarsi alla I edizione ma proseguire negli anni e continuare a dare il proprio apporto alla cultura ed alle tradizioni del nostro bellissimo territorio garganico”, conclude Franco Ferrara. A cura di Libera Maria Ciociola,

Vieste 14 maggio 2018 Vieste: al via la I edizione della ‘Poesia di Capitanata’ ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.