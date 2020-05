Ancora cocaina, arrestato 40enne a Manfredonia

Manfredonia, 14 maggio 2020. Ancora un arresto per cocaina. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, un 40enne (A.P., classe 1980) è stato arrestato sabato scorso, 9 maggio, per detenzione ai fini di spaccio della citata sostanza stupefacente. Da raccolta dati, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile del Comando Compagnia di Manfredonia hanno rinvenuto, nelle disponibilità dell’uomo, 10 grammi di cocaina e sostanza da taglio. Il 40enne è stato posto ai domiciliari. L’arresto è stato convalidato, in seguito la scarcerazione. L’uomo aveva precedenti specifici.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it